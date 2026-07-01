В жару розам нужен особый полив: эксперты рассказали, как защитить цветы от перегрева

Мульчирование почвы также поможет защитить корни.

Во время сильной жары даже такие стойкие к повышенной температуре цветы, как розы, могут увядать. Признаками того, что жара становится невыносимой, являются увядшие листья и припекающиеся на солнце нижние лепестки. В этом случае, пишет сайт Country Living, нужно принимать спасительные меры.

"Распространенная проблема для цветов в жаркую погоду – перегрев, особенно у растений темных оттенков. Насыщенные розовые, красные и фиолетовые цвета поглощают больше тепла от солнца, поэтому лепестки могут обгореть быстре", – говорит Элиз Харлок из Prestige Flowers. Порой цветы часто начинают выглядеть сухими и ломкими, даже когда почва еще влажная.

Помочь могут несколько методов. В самые жаркие часы растения можно притенять, создав временные укрыития. Например, можно установить пляжный зонт для самых пострадавших растений.

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Если по прогнозу впереди будет жаркий день, то утром растения лучше хорошенько полить. Дело в том, что если поливать вечером, то есть риск застоя воды вокруг теплых листьев. Это повышает вероятность распространения болезней, в том числе грибковых.

"Цветам нужна влага и циркуляция воздуха в жаркие дни. Полив утром дает корням время впитать влагу до наступления самых высоких температур, а листья и лепестки могут высохнуть естественным образом в течение дня", - добавила Харлок.

Она также советует поливать цветы медленно, чтобы они стали более устойчивыми. Она пояснила, что в таком случае их корни уходят глубже в более прохладную почву.

Мульчирование роз

"Мульчирование помогает почве, в которой растут розы, сохранять влагу в жаркую погоду, ограничивая потерю воды и поддерживая корни в максимально прохладном состоянии", – говорит Ричард Баркер, эксперт по садоводству и коммерческий директор компании LBS Horticulture.

Использование органической мульчи, такой как древесная щепа или компост, принесет еще больше пользы, поскольку со временем она естественным образом разложится, улучшив структуру почвы и обогатив ее питательными веществами. Нанесите слой мульчи толщиной в несколько сантиметров вокруг основания розовых кустов, оставив небольшой зазор между мульчей и основанием стебля.

Какие растения посадить, чтобы отпугнуть комаров

Напомним, что некоторые травы являются естественными репеллентами. Например, трава лемонграсс и ее близкие родственники, содержат цитронеллу, могут отпугнуть комаров.

Некоторые растения можно растереть в руках, чтобы выделились эфирные вещества. Или положить на угли, чтобы образоавлся ароматный дым. К ним относится базилик, котовник, та же цитронелла и некоторые другие.

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