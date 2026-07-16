В африканских лесах обнаружили новый вид обезьян с ярко-оранжевыми губами

Приматы с необычной окраской уже оказались под угрозой исчезновения.

В глубине лесов Демократической Республики Конго ученые открыли новый вид обезьян, который отличается необычными оранжевыми губами, сообщает Sky News. Сообщается, что примат получил научное название Colobus congoensis и обитает в Национальном парке Ломами на востоке центральной части страны.

Местные жители давно знали о существовании этой обезьяны и называли её ликвели (Likweli), однако только теперь исследователи официально подтвердили, что это отдельный вид, о чём говорится в научном журнале PLOS One.

Впервые необычного примата сфотографировали защитники природы еще в 2008 году. На снимке была видна лишь часть тела животного, однако этого хватило, чтобы предположить существование неизвестного науке вида.

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Лишь через десять лет полевой исследователь Жан-Пьер Капале возглавил экспедицию, которая подтвердила существование этой обезьяны. В ходе исследований её удалось сфотографировать ещё семь раз в разных местах.

Впоследствии, в течение 2018–2022 годов, ученые зафиксировали 114 встреч с этим видом в лесах ДР Конго. Ареал его распространения оценивается примерно в 1700 километров.

Как отмечают авторы исследования, Colobus congoensis имеет чёрную шерсть, светлые пятна вокруг рта, характерные оранжевые губы и белый участок шерсти под хвостом. Такая комбинация признаков не встречается ни у одного другого известного вида приматов в этом регионе.

Это открытие стало лишь пятым случаем за последние 75 лет, когда в Африке удалось описать новый вид обезьян.

Исследователи призывают внести Colobus congoensis в список видов, находящихся под угрозой исчезновения. Причиной является небольшая численность популяции и быстрое сокращение естественной среды обитания.

По данным исследователей, в период с 2015 по 2023 год в буферной зоне Национального парка Ломами и рядом с ней появилось не менее 15 новых населенных пунктов. Дальнейшее расширение поселений и изменение землепользования могут привести к существенному сокращению популяции нового вида и утрате его естественных мест обитания уже в ближайшие десятилетия.

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