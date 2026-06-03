Почему кошки живут дольше собак: ответ ученых вас удивит

Исследователи обнаружили неожиданную причину, которая кроется внутри организма наших питомцев.

Домашние кошки обычно радуют своих хозяев на несколько лет дольше, чем собаки, и теперь этому есть четкое научное объяснение, пишет WeLoveDogz.

Ученые под руководством Университета Бата изучили 46 видов млекопитающих и заметили интересную закономерность: чем больше у животного мозг, тем сильнее у него иммунитет и тем дольше оно живет. То есть продолжительность жизни определяется не каким-то одним волшебным геном, а глобальными изменениями во всем организме.

Как оказалось, у кошек соотношение мозга к телу выше, чем у большинства пород собак. А поскольку кошки эволюционировали как одинокие и хитрые охотники, это придало им ума, сообразительности и поведенческой адаптивности.

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Но главная фишка – в иммунитете. У кошек он работает как швейцарские часы: вовремя удаляет старые или поврежденные клетки, прекрасно контролирует инфекции и блокирует развитие опухолей. У усатых гораздо ниже уровень заболеваемости определенными видами рака, а любые хронические воспаления проходят значительно медленнее, чем у собак.

Поэтому пока собачки тратят энергию на другие эволюционные штуки, кошки просто инвестировали свой ресурс в крепкое здоровье и долгие годы мурчания.

Ранее УНИАН писал, что ученые провели опрос среди кошатников и собачников, чтобы выявить самых умных.

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