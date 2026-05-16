Кто умнее – собачники или кошатники: ученые устроили проверку

Любителей собак оказалось значительно больше, чем любителей кошек.

Любители кошек могут иметь в среднем чуть более высокий уровень интеллекта, чем владельцы собак – к такому выводу пришли американские исследователи, изучавшие психологические и поведенческие различия между "кошатниками" и "собачниками". Об этом пишет польское издание zwierciadlo.pl со ссылкой на исследование психолога Дениз Гуастелло из Университета Кэрролла (США).

Как говорится в публикации, споры о том, кто является "лучшим другом человека" – кошка или собака – давно вышли за пределы шуточных дискуссий. Автор материала отмечает, что поклонники этих животных часто отличаются не только предпочтениями, но и чертами характера, стилем мышления и даже уровнем IQ.

Исследование, на которое ссылается издание, провели еще в 2014 году. Команда Гуастелло опросила 600 студентов американских колледжей, чтобы выяснить, существуют ли заметные психологические различия между любителями кошек и собак. Большинство участников назвали себя сторонниками собак – таких было 352 человека. А вот "кошатниками" оказались лишь 66 респондентов. Остальные участники сообщили, что одинаково любят оба вида животных или не отдают предпочтения ни одному из них.

Помимо опроса участники проходили личностный тест 16PF, а также выполняли задания на оценку когнитивных способностей. Результаты, как пишет издание, показали небольшую, но статистически значимую разницу между двумя группами. Кошатники в среднем достигли более высоких результатов по показателям общего интеллекта, чем собачники.

"Одним из возможных объяснений этих результатов является то, что собаки привлекательны для более широкого слоя населения, то есть они нравятся людям со всеми уровнями способности к рассуждению, тогда как кошки нравятся преимущественно людям с более высоким уровнем способности к рассуждению", – заявили авторы исследования.

Еще одним фактором, по словам исследователей, может быть творческое и абстрактное мышление, которое чаще демонстрировали владельцы кошек.

Исследователи также перечислили характерные черты обеих групп. В частности, любители собак чаще оказывались экстравертами, более энергичными и социально активными. В свою очередь поклонники кошек чаще были интровертами, любили проводить время в одиночестве и демонстрировали большую склонность к индивидуализму.

Особое внимание исследователи уделили показателю "abstractedness" – склонности к абстрактному мышлению, фантазированию, интеллектуальной любознательности и креативности. Именно по этой шкале владельцы кошек получили более высокие результаты, что, по мнению авторов исследования, и может объяснять разницу в уровне интеллекта между двумя группами.

