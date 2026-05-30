Можно ли давать коту мороженое: ветеринар ответил на популярный вопрос

Мороженое – популярный продукт летом. Нередко хозяева дают это лакомство и своим домашним питомцам, пишет Parade Pets.

В статье ветеринар Марк Дос Аньйос указал, что нет ничего страшного в том, если вы позволите своему коту облизнуть дно чайной ложки мороженого, когда вы доели его из миски.

Однако некоторые люди, услышав это, могут дать своему коту несколько шариков. Ветеринар подчеркивает, что поскольку коты – это крошечные животные, весящие всего около 4,5 кг, это было бы эквивалентно тому, как если бы человек съел около 30 шариков.

Аньйос поделился, что есть люди, которые съедают целых два литра мороженого за один раз, но это, конечно, ненормально и нездорово. Точно так же неправильно давать коту несколько шариков мороженого.

Ветеринар привел аргументы, почему домашнему питомцу не стоит давать мороженое:

1. Кошки не переносят лактозу

Аньйос напомнил, что мороженое изготавливают из сливок или молока, а кошки не переносят лактозу, когда перестают быть котятами.

Все потому, что лактоза раздражает их кишечник, и в результате у вашей кошки может появиться рвота, диарея или просто жидкий стул, а также настолько сильное желание опорожниться, что она не успеет дойти до лотка.

2. В мороженом слишком много сахара

Объясняется это тем, что мороженое, которое мы потребляем, содержит сахар – гораздо больше, чем способна переварить пищеварительная система любой кошки.

Сахар с помощью осмоса притягивает воду в кишечник кошки и делает кал более мягким. Ветеринар поделился, что сейчас врачи узнали больше о микробиоме и обнаружили, что сахар подавляет здоровые бактерии. Размножающиеся бактерии вызовут у кошки диарею.

Альтернатива мороженому

Ветеринар советует, что если вы хотите побаловать своего кота, можете дать ему столовую ложку греческого йогурта, пока сами едите мороженое. Он советует покупать йогурт одной из марок, который не имеет вкусовых добавок и не содержит сахара.

"Поскольку в одной столовой ложке греческого йогурта содержится менее грамма лактозы, вам не стоит беспокоиться, что он вызовет диарею, как другие молочные продукты", – отмечается в статье.

Если же вы не хотите возиться с хранением греческого йогурта, но хотите позволить коту облизывать ложку или миску из-под мороженого после того, как съели десерт, это нормально, если вы прочитали состав и убедились, что там нет ничего, что может навредить вашему коту.

