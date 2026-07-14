Здесь запрещены кошки и кладбища: город с одними из самых странных правил в мире

Добраться до города можно на самолете – полет из Осло длится около трёх часов.

Глубоко за Полярным кругом, в норвежском архипелагеШпицберген, расположено Лонгйирбюен – самое северное постоянное поселение в мире. Об особенностях жизни здесь пишет Express.

По данным переписи 2026 года, в Лонгйирбюене проживает примерно 2512 человек. Город занимает всего 10,4 квадратных километра, однако имеет всё необходимое для комфортной жизни: детский сад, школу, церковь, почту, ресторан и даже музей. А вот продуктовый магазин в городе только один – и местные жители и туристы привыкли полагаться именно на него.

Интересно, что в Лонгьербюене у улиц нет названий – только номера. Те, кто планирует посетить поселение, должны ознакомиться с уникальными правилами, связанными с его удаленным расположением – в частности, с запретом на кошек и ограничениями на ежемесячную покупку алкоголя на человека.

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Хотя широко сообщалось, что смерть в Лонгйирбюене является незаконной, на самом деле в поселении запрещено хоронить умерших, что обычно побуждает смертельно больных жителей переезжать на материк. Запрет на захоронение был введён ещё в 1950 году – после того, как выяснилось, что останки погибших во время пандемии гриппа 1918 года до сих пор не разложились из-за сильного холода. Это вызвало опасения, что захороненные останки могут до сих пор содержать активные штаммы смертельных вирусов.

В городе также работает Университетский центр Шпицбергена – самое северное учебное и научное заведение в мире, расположенное на широте 78°. Студенты изучают дисциплины, тесно связанные с окружающей средой: арктическую биологию и арктическую геофизику.

Само город расположен в долине на берегу Адвент-фиорда, а пейзажи здесь впечатляют – вокруг возвышаются горы и ледники. Впрочем, среди посетителей города не только туристы: здесь регулярно можно увидеть оленей и китов, а главное – белых медведей. Именно поэтому местным жителям приходится носить оружие, как только они выходят за пределы поселения.

Многие ошибочно полагают, что название города связано с его изолированностью или длинными полярными ночами. На самом деле Лонгйирбюэн назвали в честь его основателя – Джона Манро Лонгйира, а не из-за продолжительности полярного дня или географической изолированности.

Несмотря на суровый климат и минусовые температуры в течение года, город превратился в важный научный и образовательный центр. Туризм также играет всё более важную роль в экономике региона: ещё в 2016 году Лонгйирбюэн посетили 115 тысяч туристов, 35 тысяч из которых прибыли на круизных лайнерах из-за рубежа.

Добраться до города можно на самолете – полет из Осло длится около трех часов, а из Тромсё – всего 90 минут.

Ранее УНИАН писал о еще одном миниатюрном европейском поселении – французской деревне-музее Шатонеф-ан-Оксуа, где постоянно проживает всего 76 человек. Несмотря на крошечное количество жителей, туда ежегодно приезжает около 100 тысяч туристов – главным образом благодаря замку XII века и сохранившейся средневековой застройке.

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