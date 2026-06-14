За эту работу платят до 50 евро в день и кормят бесплатно, но работников не хватает

Єто сезонная работа на лето.

В Европе приближается сезон сбора малины, и интернет уже заполнен объявлениями от производителей, ищущих сезонных работников. При этом, как пишет libertatea.ro, несмотря на довольно высокую оплату труда – около 50 евро в день – фермеры жалуются, что найти рабочих становится все труднее.

Сезон сбора начинается примерно с 20 июня. Большинство объявлений предлагают суточную норму до 51 евро в день, а также проживание и трехразовое питание, с рабочим графиком 10–12 часов, включая перерывы. В качестве альтернативы предлагается оплата в размере 1 евро за килограмм собранной малины.

"Требуются два работника для сбора малины в районе Гуча. Условия очень хорошие, как и заработок, от 42 до 68 евро в день. Сбор урожая начинается примерно 20 июня и длится не менее месяца. График работы с 7:00 до 19:00. Оплата может составлять 51 евро в день или 1 евро за килограмм. Проживание, питание – все предоставляется. В комнатах две кровати, ванная комната, стиральная машина и т. д. Малина находится в нескольких метрах от дома, она хорошего качества, и можно собрать много. В течение дня есть несколько перерывов и один более длительный", – говорится в одном из типичных объявлений о работе в Сербии.

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Интересно, что в большинстве объявлений ищут пару или максимум до пяти сборщиков. Крупные фермы уже много лет имеют постоянных работников, некоторые даже более 10 сезонных рабочих, поэтому в этом сезоне им нужно всего несколько дополнительных работников.

В то же время производители говорят, что, несмотря на относительно хорошие условия, многих из тех, кто с ними связывается, больше интересует уровень дневной заработной платы, чем сама работа. "Существует огромная нехватка квалифицированных работников, я даже не могу найти водителя трактора, чтобы отвезти ягоды на склад", - говорит одна из производительниц. Она опасается, что "1000 килограммов малины по цене 4 евро останутся несобранными".

Производители отмечают, что если хорошая погода сохранится, урожай будет выше, а ягоды – лучшего качества, малина будет крупной и её будет легко собирать, как яблоки, поэтому опытный сборщик сможет неплохо заработать.

"В результате средний сборщик мог бы собрать 25 ящиков в день, что не очень сложно, но просто больше нет людей, желающих работать", – жалуются фермеры.

Ранее УНИАН рассказывал, сколько можно заработать на сборе клубники в Польше.

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