Картофель будет оставаться свежим всю зиму, если хранить его в правильном месте.

Картофель будет храниться всю зиму без гниения, если соблюдать несколько основных правил.

Об этом заявила эксперт по хранению продуктов питания Влатка Лейк, которая поделилась некоторыми советами правильного хранения осенних фруктов и овощей, сообщает Express.co.uk.

Картофель

По словам эксперта, картофель, нуждается в хорошей вентиляции, поэтому избегайте использования герметичных контейнеров.

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Картофель хранится "дольше всего" в прохладном, сухом и темном месте, поскольку воздействие влаги и света может вызвать гниение. То же самое касается и других корнеплодов, таких как морковь и репа.

Эксперт заявила, что именно такое хранение гарантирует, что овощ сохранит свои свойства в течение всей зимы.

Шпинат и капуста

Чтобы "правильно" хранить шпинат и капусту, вымойте их и заверните в бумажное полотенце, чтобы впитать лишнюю воду, поскольку это приведет к "преждевременной плесени".

"Если ваш шпинат не находится в герметичном контейнере, вы должны убедиться, что не храните его рядом с фруктами и овощами, выделяющими этилен, такими как брокколи и ростки, поскольку воздействие этого газа ускорит процесс распада", - говорит эксперт.

Брюссельская капуста

При хранении отдельных ростков домочадцы могут хранить их в пакете, в котором они их купили, или поместить в миску, накрытую пищевой пленкой.

Сделайте в пакете несколько отверстий для вентиляции и поместите их в ящик холодильника. Эксперт предупредила: "Брюссельская капуста производит небольшой процент этилена и сверхчувствительна к его гниению, поэтому важно хранить ее именно в холодильнике".

Брокколи

Как и брюссельская капуста, брокколи также "выделяет этилен и очень чувствительна к нему", поэтому, чтобы помочь им "прослужить дольше", плотно заверните их в фольгу и поместите в холодильник. Фольга поможет сохранить свежесть до месяца.

Лук и чеснок

Эти виды продуктов следует хранить в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте, защищенном от прямых солнечных лучей, поскольку влага, свет и недостаток циркулирующего воздуха могут привести к появлению плесени и ростков.

Как и картофель, многие люди предпочитают хранить его в гараже, так как там прохладнее. Эксперт заявила: "При правильном хранении целая головка чеснока может храниться до полугода, однако, как только вы разломаете зубчики, срок их хранения резко сокращается и обычно составляет от двух до трех недель".

Тыква

Тыкву нужно хранить в прохладном, сухом месте с хорошей вентиляцией, например в кладовой или гараже. Чтобы она дольше оставалась свежей храните ее в перевернутом виде, чтобы сохранить форму и предотвратить гниение, и положите на что-нибудь вроде картона, чтобы исключить контакт с полом.

Кроме того, убедитесь, что тыква не прикасается к другим продуктам "При таком хранении тыквы могут храниться до трех-четырех месяцев", - отметила эксперт.

Хранение картофеля

Ранее УНИАН писал о том, как правильно хранить картофель в домашних условиях. В помещении, где вы собираетесь держать картофель, температура должна быть не больше +3 градусов, при влажности воздуха около 90%. Также это место нужно регулярно проветривать.

Также важно держать картофель отдельно от некоторых других свежих продуктов, чтобы они хранились дольше. Необходимо учитывать, где нельзя хранить картошку: желательно ее не класть возле лука, яблок и некоторых других продуктов, чувствительных к этилену. Кроме того, чеснок с луком провоцируют усиление роста побегов на картофелинах.

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