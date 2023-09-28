Картофель будет храниться всю зиму без гниения, если соблюдать несколько основных правил.
Об этом заявила эксперт по хранению продуктов питания Влатка Лейк, которая поделилась некоторыми советами правильного хранения осенних фруктов и овощей, сообщает Express.co.uk.
Картофель
По словам эксперта, картофель, нуждается в хорошей вентиляции, поэтому избегайте использования герметичных контейнеров.
Картофель хранится "дольше всего" в прохладном, сухом и темном месте, поскольку воздействие влаги и света может вызвать гниение. То же самое касается и других корнеплодов, таких как морковь и репа.
Эксперт заявила, что именно такое хранение гарантирует, что овощ сохранит свои свойства в течение всей зимы.
Шпинат и капуста
Чтобы "правильно" хранить шпинат и капусту, вымойте их и заверните в бумажное полотенце, чтобы впитать лишнюю воду, поскольку это приведет к "преждевременной плесени".
"Если ваш шпинат не находится в герметичном контейнере, вы должны убедиться, что не храните его рядом с фруктами и овощами, выделяющими этилен, такими как брокколи и ростки, поскольку воздействие этого газа ускорит процесс распада", - говорит эксперт.
Брюссельская капуста
При хранении отдельных ростков домочадцы могут хранить их в пакете, в котором они их купили, или поместить в миску, накрытую пищевой пленкой.
Сделайте в пакете несколько отверстий для вентиляции и поместите их в ящик холодильника. Эксперт предупредила: "Брюссельская капуста производит небольшой процент этилена и сверхчувствительна к его гниению, поэтому важно хранить ее именно в холодильнике".
Брокколи
Как и брюссельская капуста, брокколи также "выделяет этилен и очень чувствительна к нему", поэтому, чтобы помочь им "прослужить дольше", плотно заверните их в фольгу и поместите в холодильник. Фольга поможет сохранить свежесть до месяца.
Лук и чеснок
Эти виды продуктов следует хранить в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте, защищенном от прямых солнечных лучей, поскольку влага, свет и недостаток циркулирующего воздуха могут привести к появлению плесени и ростков.
Как и картофель, многие люди предпочитают хранить его в гараже, так как там прохладнее. Эксперт заявила: "При правильном хранении целая головка чеснока может храниться до полугода, однако, как только вы разломаете зубчики, срок их хранения резко сокращается и обычно составляет от двух до трех недель".
Тыква
Тыкву нужно хранить в прохладном, сухом месте с хорошей вентиляцией, например в кладовой или гараже. Чтобы она дольше оставалась свежей храните ее в перевернутом виде, чтобы сохранить форму и предотвратить гниение, и положите на что-нибудь вроде картона, чтобы исключить контакт с полом.
Кроме того, убедитесь, что тыква не прикасается к другим продуктам "При таком хранении тыквы могут храниться до трех-четырех месяцев", - отметила эксперт.
Хранение картофеля
Ранее УНИАН писал о том, как правильно хранить картофель в домашних условиях. В помещении, где вы собираетесь держать картофель, температура должна быть не больше +3 градусов, при влажности воздуха около 90%. Также это место нужно регулярно проветривать.
Также важно держать картофель отдельно от некоторых других свежих продуктов, чтобы они хранились дольше. Необходимо учитывать, где нельзя хранить картошку: желательно ее не класть возле лука, яблок и некоторых других продуктов, чувствительных к этилену. Кроме того, чеснок с луком провоцируют усиление роста побегов на картофелинах.