Чтобы картошка не проросла, нужно знать, где лучше всего ее хранить.

Обычная картошка - один из самых универсальных продуктов, употребляемых в пищу. Но знаете ли вы, как правильно хранить картофель в домашних условиях? Об этом расскажем в материале.

Как хранить картошку, чтобы не прорастала – важные условия

В помещении, где вы собираетесь держать картофель, температура должна быть не больше +3 градусов, при влажности воздуха около 90%. Также это место нужно регулярно проветривать. Зная, где лучше всего хранить картошку, вы продлите срок ее "жизни": она не будет прорастать и быстро портиться.

Также важно держать картофель отдельно от некоторых других свежих продуктов, чтобы они хранились дольше. Необходимо учитывать, где нельзя хранить картошку: желательно ее не класть возле лука, яблок и некоторых других продуктов, чувствительных к этилену. Кроме того, чеснок с луком провоцируют усиление роста побегов на картофелинах.

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В чем лучше хранить картофель в квартире – советы экспертов

Большинство из нас не соблюдают элементарные правила по хранению картошки, и это оказывает серьезное влияние на то, как долго она остается свежей. Рекомендации специалистов о том, как хранить картошку в квартире, сильно изменились со временем.

Раньше рекомендовалось не хранить овощ в холодильнике из-за потенциального риска для здоровья. Предполагалось, что из-за этого в картофеле могут образовываться дополнительные сахара. А они в процессе приготовления якобы могли превратиться в вещество акриламид, которое связано с риском развития рака.

Но недавние исследования в этой сфере доказали необоснованность таких опасений. Соответственно, ответ на вопрос, где хранить картошку на кухне, весьма очевиден: холодильник является идеальным местом для этого.

Но перед тем как положить овощ туда на хранение, необходимо убедиться в определенных вещах, чтобы он оставался максимально свежим. Из-за влаги картошка быстрее портится, поэтому лучше не мыть ее до тех пор, пока не соберетесь употребить в пищу. Эксперты утверждают, что влага может привести к гниению картофеля, поэтому очень важно, чтобы он оставался сухим. Они советуют вытирать грязь сухой тряпкой непосредственно перед отправкой овоща на хранение.

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