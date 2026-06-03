Капсулы для стирки или жидкое средство: эксперты назвали, что лучше

Каждый из этих вариантов таит в себе свои подводные камни.

Споры о том, чем лучше стирать вещи, наконец-то разрешились. Ведущие специалисты по уходу за текстилем раскрыли всю правду о минусах и плюсах обоих средств, которые кардинально меняют подход к ведению домашнего хозяйства, пишет Martha Stewart.

Выбор между капсулами и жидким моющим средством напрямую зависит от ваших повседневных потребностей, бюджета и даже модели стиральной машины. Однако каждый из этих вариантов имеет свои скрытые подводные камни, о которых потребители часто узнают слишком поздно.

В частности, специалистка по уборке и стирке, согенеральный директор AspenClean Алисия Соколовски предостерегает от главной ошибки, которую допускают миллионы людей при использовании жидкого геля.

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"Существует распространенное заблуждение, что большее количество стирального порошка приведет к более чистой одежде, но это не так. Напротив, избыточное моющее средство трудно смыть, и поэтому остается липкий налет, который со временем может повредить ткани в одежде", – говорит она.

Кроме того, жидкое средство остается незаменимым для специфических задач благодаря своей гибкости. Оно идеально подходит для ручной стирки или низких температур.

"Для сильно загрязненных вещей, деликатных тканей, ручной стирки или случаев, когда необходимо менять количество используемого моющего средства, жидкое моющее средство остается идеальным вариантом", – говорит Соколовски.

Капсулы для стирки

В то же время капсулы завоевали рынок благодаря своему максимальному удобству и отсутствию грязи при дозировании.

Специалист по уходу за тканями P&G Ким Ромайн соглашается с этим, отмечая, что с этим средством контейнеры для белья остаются менее грязными.

Однако с ними тоже нужно уметь обращаться, ведь неправильное использование просто уничтожит весь эффект. Эксперты подчеркивают, что бросать капсулу нужно строго на дно барабана еще до того, как загрузили одежду, иначе на вещах останется липкая пленка.

Со своей стороны, глава компании Charlie's Soap Тейлор Сазерленд добавляет, что капсулы спасают технику и вещи от избыточного перелива химии, что является гораздо худшим сценарием.

"С одеждой, которую залило чрезмерным количеством нерастворенного жидкого средства, справиться значительно сложнее, чем с теми единичными случаями, когда не растворяется капсула", – отмечает Сазерленд.

По мнению специалистов, окончательный выбор остается индивидуальным: капсулы дороже и подходят для быстрой повседневной стирки, тогда как жидкое средство – это экономия, универсальность и точечное удаление стойких пятен.

Ранее УНИАН писал об ошибках, которые постепенно убивают вашу стиральную машину.

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