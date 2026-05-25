По приметам, стирка в определенные дни может обернуться катастрофой.

Люди, которые верят в народные приметы, знают, что суеверия формировались веками, основаны они на опыте и наблюдениях наших предков, поэтому в каждом из них заложена мудрость поколений. Узнайте, в какой день нельзя стирать вещи и почему.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

В какие дни нельзя стирать белье

Все люди стирают вещи, а летом это происходит особенно часто, поэтому для того, чтобы уберечь себя от неожиданных ударов судьбы, лучше знать, в какой день недели лучше стирать, а когда желательно воздержаться даже от такой простой бытовой процедуры.

Эзотерики объясняют, почему нельзя стирать в понедельник - считается, что этот день самый тяжелый энергетически, он, как будто магнитом, притягивает негатив. Поэтому если в первый день недели постирать постельное белье, можно навлечь на себя проблемы со сном. Семейным парам, по советам экспертов в области народных примет, следует отказаться не только от стирки белья, но и вообще любых вещей, иначе можно "застирать" свое счастье - жизнь влюбленных превратится в унылое вязкое болото.

Следующий день недели также оказался под запретом, и быстро осознав причину, почему нельзя стирать во вторник, можно быстро избавить себя от такой привычки. Дело в том, что одежда, постиранная во вторник, обязательно принесет несчастья своему владельцу. Если вы заметили, что на вас как будто вылили ушат бед, подумайте - возможно, вы часто носите вещи, которые были очищены в машинке во второй день недели.

Удивительно, но и третий день недели не считается благоприятным для прачечных дел, собственно, как и пятый. Опытные эзотерики своими ответами дают понимание, почему нельзя стирать в среду и пятницу - одежда, которая подвергалась такой процедуре в третий день недели, может порваться или даже потеряться. Также существует риск, что вещи вообще отстираются плохо - необъяснимо, но часто так и происходит. Домохозяйки замечают, что все делали как обычно, но развешивая белье удивляются - оно все равно какое-то грязное. Интересно, что в старину существовала примета - если одинокая девушка будет стирать свою одежду в среду, то замуж выйдет за пьющего мужчину. Для людей, которые верят в приметы, все вышеперечисленные причины станут вполне резонным аргументом, почему нельзя стирать в среду.

Что касается того, почему нельзя стирать в пятницу, здесь причина другая - угроза серьезной болезни. По крайней мере, так говорят приметы, и особенно это касается женщин. Издавна люди верили, что пятница - день нечистой силы, и если постирать одежду членов семьи, можно подвергнуть их серьезной опасности. Одинокие девушки вообще рискуют остаться без мужчины, если затеют прачечные дела на пятый день недели. Для христиан пятница тоже печальный день, так как он ассоциируется с распятием Христа, так что, хоть и явного запрета в Библии насчет стирки в пятницу (кроме Страстной) нет, лучше все равно перенести эти домашние дела на другую дату.

Суббота и воскресенье - дни, которые нужно посвятить дому, семье и отдыху, и не заниматься в конце недели не только стиркой, но и готовкой, и уборкой, хотя все люди, работающие с понедельника по пятницу, привыкли делать именно так. Однако народные приметы рекомендуют пересмотреть свои привычки, иначе семейная жизнь может разладиться.

Если говорить о том, в какой день недели лучше стирать, то безопасным считается только четверг. Не зря в православии есть праздник, который называется "Чистый Четверг". В четвертый день недели в воздухе царит энергетика очищения, поэтому и "постирушки" рекомендуется затевать именно в четверг.

