Все делают это неправильно: эта ошибка медленно убивает вашу стиральную машину

Регулярная чистка стиральной машины помогает избежать появления плесени, снизить расход электроэнергии и продлить срок службы техники.

Многие владельцы стиральных машин чистят технику значительно реже, чем рекомендуют производители и специалисты. Эксперты предупреждают: накопление грязи, плесени и накипи не только сокращает срок службы прибора, но и может влиять на здоровье жильцов дома, пишет Slash Gear.

По данным производителей бытовой техники, стиральную машину следует чистить примерно раз в месяц или после 30 циклов стирки. Особенно это актуально для больших семей, где техника работает почти ежедневно.

Признаками того, что машине требуется срочная очистка, являются затхлый запах, неприятный запах на одежде после стирки или загрязнение фильтров и уплотнителей.

Специалисты отмечают, что грязная стиральная машина может стать источником бактерий, плесени и аллергенов. Кроме того, накипь, которая накапливается из-за жесткой воды, способна увеличивать потребление электроэнергии и ускорять износ деталей.

Как правильно чистить стиральную машину

Производители рекомендуют запускать пустой цикл с горячей водой и специальным средством для очистки стиральных машин. После этого желательно провести дополнительное полоскание и тщательно очистить лоток для моющих средств.

Особое внимание следует уделять резиновым уплотнителям, дверце, сливной трубке и дозатору порошка, где чаще всего скапливаются остатки моющих средств и плесень.

Для борьбы с накипью можно использовать специальные средства для удаления известкового налета, уксус или пищевую соду.

Плесень и накипь – главные враги техники

Эксперты отмечают, что больше всего рискуют владельцы стиральных машин в регионах с жесткой водой. Именно кальций и магний способствуют образованию накипи на внутренних элементах техники.

В случае появления плесени рекомендуется провести цикл самоочистки с применением отбеливателя, а после завершения оставить дверцу и контейнер для моющих средств открытыми для полного высыхания.

Если же даже после тщательной очистки грибок не исчезает, специалисты советуют обратиться в сервисный центр.

