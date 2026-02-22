Немцы строги не только в работе и распорядке дня, но и в дизайне своих домов.

Попадая в немецкую квартиру, кажется, что оказываешься в другом мире. Почти повсюду – светлые стены, много естественного света, хотя окна могут быть сравнительно небольшими, а средняя площадь – около 90 м².

Давайте рассмотрим интерьер квартир в Германии, чтобы понять, как живут в Европе обычные люди.

Как живут люди в Германии – отличия в жилье

Даже дома советской постройки в восточной Германии выглядят современно: их капитально ремонтируют, меняют трубы, утепляют фасады и красят стены, так что они почти не отличаются от новостроек.

При этом большинство немцев арендуют жилье на долгие годы – иногда на 10–20 лет – и при этом ощущают его своим домом, ведь законы тщательно защищают права арендаторов.

Но в чем же заключаются самые ощутимые отличия их квартир от наших? Сперва сфокусируемся на организации пространства и архитектуре квартир, чтобы лучше понять, как живут простые люди в Германии.

Санузлы и спальни

Санузлы у немцев часто оформлены минималистично: однотонная плитка по горизонтали без декоративных вставок, панно или узоров.

В немецкой квартире могут быть сразу две ванные комнаты: в одной – туалет с раковиной, в другой – душ или ванна с дополнительным туалетом. Такой подход удобен для жильцов и гостей.

Многие спальни имеют небольшие окна. В квартирах на три–четыре комнаты маленькая спальня может занимать всего 7–8 м² – это обычная практика.

Типичная квартира и инфраструктура

Даже в старых домах все организовано аккуратно: чистые лестничные клетки, крупные почтовые ящики, современный домофон.

Общая площадь квартир учитывает только отапливаемые помещения и балконы, а подвалы и чердаки не включаются. При таком подсчете средняя жилплощадь на человека составляет около 47 м².

Улицы и подъезды в Германии всегда продуманы: бордюры, тротуары, съезды для колясок, лифты в домах выше трех этажей. Даже в старых домах есть вентиляция, которая предотвращает попадание в квартиры запахов готовки или пыль от ремонта.

Кухни и бытовая логистика

Кухни в Германии почти всегда белые – этот цвет популярен с 1970-х. Они встроенные, с продуманной рабочей зоной: мойка, варочная панель, духовка и вытяжка помещаются даже на 6–7 м². Все максимально функционально: продуманные ящики, встроенные корзины, удобное освещение и розетки.

Немцы едят аккуратно, за столом вдвоем или втроем, часто слушая радио. Телевизор за трапезой – редкость.

Квартира в немецком стиле – интерьер и образ жизни

Теперь обратимся к тому, что касается обустройства квартиры, мебели, стиля и повседневной жизни немцев.

Мебель и интерьер

Квартиры обычно сдаются без мебели. Но это не "пустое пространство", а тщательно продуманное жилье: ровные полы, окрашенные стены, качественные окна, кафель и современная электрика.

Жильцы добавляют только свою мебель – диваны, лампы, шкафы. Мебель в Германии покупается надолго, встроенная и сделанная на славу.

Хранение и порядок

Каждая квартира имеет подвал для хранения вещей, а в доме есть прачечная и сушильная комната. В самой квартире есть кладовка для уборочного инвентаря и бытовых мелочей. Иными словами, для всего есть свое место, что отражает любовь немцев к порядку.

Отопление и энергопотребление

Отопление регулируется индивидуально: термостат на батарее позволяет выставлять комфортную температуру. Многие спят при +18 °C и открывают окно зимой. Все дома оснащены энергетическим паспортом для контроля потребления энергии.

Минимализм и уют

Интерьер квартир в Германии прост и функционален: белые стены, деревянные полы, обои под покраску. Здесь нет вычурного декора – все строится на порядке, светле и аккуратности.

Уют создается не украшениями, а чистотой, воздухом и продуманной организацией пространства.

