Сам по себе экран не вызывает необратимого ухудшения зрения, но может усиливать уже существующие проблемы и дискомфорт.

При чтении с разных носителей – экранов компьютеров, смартфонов и бумажных изданий – есть заметные различия в том, как они влияют на зрение. При этом многие люди не знают, в чем именно заключается это влияние и как его можно смягчить.

О том, что больше всего портит зрение и какое упражнение поможет его сохранить, пишут эксперты из Evolving Eyes.

Правда ли, что телефон портит зрение больше всего – что говорит наука

Из всего, что портит зрение детям, длительное время перед экраном считается наиболее вредным. И впрямь, при фокусировке на пиксельной структуре смартфонов или ноутбуков глаза испытывают большую нагрузку, хотя с повышением разрешения дисплеев этот эффект постепенно уменьшается.

Более того, дополнительную нагрузку создают блики и отражения света на экране или поверхности. Они заставляют глаза постоянно перестраивать фокус и контрастное восприятие изображения, из-за чего зрительная система работает в более напряженном режиме.

Тут важно понимать, что в долгосрочной перспективе это не то, что портит зрение человека в прямом смысле, но постоянная усталость глаз может привести к развитию так называемого синдрома сухого глаза. С ним глаза начинают быстрее уставать, хуже адаптируются к смене расстояний и освещения, а после длительной работы может появляться легкая размытость.

Что касается того, что больше портит зрение, телефон или компьютер, то при одинаковом времени использования экран смартфона действительно считается вреднее. Дело в том, что он находится очень близко к глазам, из-за чего зрительная система постоянно работает в режиме повышенного напряжения.

Что больше портит зрение – телефон или книга

В случае бумажных книг главной причиной нагрузки становится освещение. Недостаток света заставляет глаза сильнее напрягаться для фокусировки, что приводит к утомлению. Кроме того, при слабом освещении человек моргает реже, что может вызывать временную сухость глаз.

Независимо от выбранного носителя – экрана или печатной книги – ключевым фактором остается продолжительность непрерывного чтения без отдыха. Длительная концентрация без перерывов является основной причиной зрительного утомления.

Для профилактики цифрового перенапряжения зрения рекомендуется правило 20–20–20: каждые 20 минут следует на 20 секунд переводить взгляд на объект, расположенный примерно в 5-10 метрах. Это помогает снизить утомление и предотвратить развитие симптомов зрительного перенапряжения.

Так что вне зависимости от того, правда ли, что компьютер портит зрение, регулярные перерывы и смена фокуса зрения одинаково важны как при работе с текстом на экране, так и при чтении бумажных книг.

