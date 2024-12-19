Мы делаем это постоянно: 5 'безобидных' привычек, которые медленно убивают смартфон

Производители смартфонов сегодня стремятся создавать устройства более устойчивые к повреждениям, чтобы покупатель мог пользоваться им везде и всегда. Однако очень часто пользователи, сами того не подозревая, вредят своему гаджету, повторяя, казалось бы, "безобидные" действия.

Рассказываем, от каких привычек стоит избавиться уже сегодня, чтобы телефон прослужил как можно дольше.

Лучше носить телефон в чехле или "бампере" – так у него больше шансов на длительную жизнь. Чехол помогает избежать множества повреждений, от микротрещин до серьезных повреждений при падении, а также защищает от грязи и пыли.

Кроме защиты от механических повреждений, чехол выполняет важную роль в предотвращении износа корпуса смартфона. Со временем даже бережное использование оставляет на поверхности девайса потертости и царапины, особенно если телефон носится в сумке или кармане рядом с ключами, монетами и другими твердыми предметами.

Ошибка №2. Зарядка до 100% и разрядка до 0%

"Смартфонная" батарея имеет свой жизненный цикл – сколько раз можно заполнить ее энергией полностью. На жизненный цикл влияет не только емкость аккумулятора (чем больше мАч, тем лучше), но и сам процесс зарядки.

Оптимально, если вы будете заряжать аккумулятор до 80%, а разряжать максимум до 15-20% и сразу ставить на зарядку. Если вы привыкли оставлять телефон на зарядке на всю ночь, установите допустимый максимум заряда в 80%. У большинства современных смартфонов есть такая функция.

Ошибка №3. Постоянно включенный телефон

Смартфоны по своему принципу работы похожи на компьютеры и ноутбуки – их системные ресурсы загружены процессами и приложениями, и порой им необходим "отдых".