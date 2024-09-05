Это сложные углеводы, которые обеспечивают постоянную энергию и дольше сохраняют чувство сытости.

Углеводы часто имеют плохую репутацию, когда дело касается похудения; но не все углеводы одинаковы. Конечно, следует избегать рафинированных и простых углеводов, таких как белый хлеб, сладости и ультраобработанные продукты, поскольку они могут привести к повышению уровня сахара и набору веса. Однако, как пишет SheFinds, есть много здоровых сложных углеводов, которые обеспечивают постоянную энергию и дольше сохраняют чувство сытости, что, следовательно, снижает тягу к еде и помогает устранить перекусы и переедание.

Они особенно полезны женщинам старше 40, ведь им с возрастом становится сложнее сбрасывать вес. Врачи и диетологи называют 13 таких полезных продуктов - это, в частности, фасоль, коричневый рис, орехи, кускус и другие.

1. Сладкий картофель

Сладкий картофель богат клетчаткой, витаминами, минералами и антиоксидантами. Высокое содержание клетчатки в сладком картофеле обеспечивает сытость, что может помочь в контроле веса и поддерживать более быстрый метаболизм.

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2. Хлеб из пророщенного зерна

Хлеб из пророщенного зерна богат клетчаткой, витаминами, минералами и ферментами. Высокое содержание клетчатки в хлебе из пророщенного зерна способствует здоровью пищеварительной системы и не повышает уровень сахара в крови. Кроме того, сложные углеводы, содержащиеся в хлебе из пророщенного зерна, помогают дольше чувствовать сытость, как и другие полезные углеводы.

3. Необработанный овес

В отличие от овсянки быстрого приготовления, необработанный овес изготавливается путем измельчения цельной овсяной крупы на более мелкие кусочки, что сохраняет ее пищевую ценность и содержание клетчатки. Он богат растворимой клетчаткой, которая может помочь регулировать уровень сахара в крови и улучшить чувствительность к инсулину.

4. Волокнистые овощи - брокколи, шпинат и капуста

Эти овощи, богатые пищевыми волокнами, требуют больше энергии для переваривания, а высокое содержание клетчатки также добавляет объем блюдам, способствуя ощущению сытости и снижая общее потребление калорий.

5. Нут

Эти универсальные бобы богаты белком, клетчаткой, витаминами и минералами, что делает их ценным дополнением к любой диете. Высокое содержание белка в нуте (почти 20 граммов на порцию) может способствовать ощущению сытости и насыщения, потенциально снижая общее потребление калорий и помогая контролировать вес.

6. Фасоль

Во-первых, фасоль богата белком, который необходим для поддержания и восстановления тканей организма. Фасоль содержит мало жира и сложные углеводы, которые медленно перевариваются, обеспечивая постоянный источник энергии и предотвращая колебания уровня сахара в крови.

7. Киноа

В дополнение к клетчатке, киноа является отличным источником белка, содержащего все девять незаменимых аминокислот. С ее помощью вы можете увеличить общее потребление белка, что помогает поддерживать здоровый обмен веществ и поддерживать усилия по снижению веса.

При этом универсальность киноа делает ее фантастическим выбором для употребления в течение дня, в том числе в качестве питательного варианта завтрака.

8. Коричневый рис

Не весь рис так же полезен для здоровья, как и для вкусовых рецепторов. Например, очищенный белый рис может со временем привести к набору веса. Однако коричневый рис организм перерабатывает медленнее, потому что это сложный углевод. Это позволяет испытывать большее насыщение и получать больше питательных веществ.

9. Йогурт

Йогурт может быть отличным источником углеводов, но он также может обеспечить другие питательные вещества, такие как белок, кальций и полезные бактерии, что делает его питательным дополнением к сбалансированной диете.

При этом диетологи советуют выбирать простой, нежирный греческий йогурт и избегать сладких, которые рекламируются как "полезные", в них много добавок и консервантов.

10. Орехи

Несмотря на относительно высокую калорийность, орехи способствуют контролю веса и ускорению метаболизма при умеренном потреблении. Мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, содержащиеся в орехах, связаны с улучшенной чувствительностью к инсулину и лучшим контролем уровня сахара в крови, что является важным фактором поддержания здорового метаболизма.

11. Ячмень

Сложные углеводы, содержащиеся в ячмене, метаболизируются постепенно, что приводит к медленному высвобождению глюкозы в кровоток и предотвращению повышения уровня сахара в крови. Это способствует более быстрому метаболизму, поддерживая стабильный уровень энергии и препятствуя колебаниям, которые могут привести к усталости и тяге к нездоровой пище.

12. Эдамаме

Эдамаме, популярная закуска из молодых соевых бобов, может способствовать более быстрому метаболизму, в первую очередь, благодаря высокому содержанию белка. Для переваривания белка требуется больше энергии, поэтому употребление богатых белком продуктов может немного ускорить обмен веществ, поскольку организм тратит больше энергии во время переваривания.

13. Кускус

Кускус — еще одна полезная, богатая клетчаткой альтернатива белому рису. В дополнение к высокому содержанию клетчатки кускус также может быть отличным источником белка. Кускус можно приготовить в качестве углеводного гарнира или сочетать с фасолью и обжаренными овощами.

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