У них в составе много сахара и недостаточно клетчатки.

Завтрак часто называют самым важным приемом пищи за день, который задает тон вашим уровням энергии и общему самочувствию. Однако не все продукты для завтрака одинаково полезны.

Как пишет She Finds, эксперты говорят, что существуют 4 продукта для завтрака, которые на самом деле могут навредить здоровью вашего кишечника и увеличить талию. По словам тренера Аланны Кейт Деррик, диетологов Крутики Нанавати и Эбби Гримм, прежде чем потянуться за утренним йогуртом или налить смузи, стоит узнать, так ли они полезны, как обычно считается.

Подслащенный йогурт

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Хотя этот продукт имеет хорошую репутацию, он может иметь вредное влияние на различные аспекты благополучия. Такие йогурты могут способствовать вздутию живота и пищеварительному дискомфорту, поскольку чрезмерное потребление сахара может нарушить баланс кишечных бактерий и привести к воспалению.

"Во многих магазинных йогуртах добавлено слишком много сахара, что превышает рекомендуемую суточную норму потребления. Избыток сахара способствует росту вредных кишечных бактерий, что приводит к воспалению, вздутию живота и проблемам с пищеварением. Некоторые йогурты содержат искусственные подсластители, которые, по исследованиям, потенциально могут нарушить работу состав микробиома кишечника и способствуют увеличению веса", - говорит Нанавати.

Кроме того, она добавляет, что "многие ароматизированные йогурты не имеют достаточного количества клетчатки, которая имеет решающее значение для поддержания здорового кишечника и ощущения сытости. Недостаточное потребление клетчатки может привести к запорам и потреблению больше калорий, чем нужно".

Зерновые культуры с искусственными подсластителями

Искусственные подсластители, которые часто добавляют для улучшения вкуса без калорий, могут нарушить баланс кишечных бактерий, потенциально приводя к неблагоприятному составу микробиома. Исследования показывают, что потребление искусственных подсластителей может препятствовать естественной регуляции аппетита в организме, потенциально способствуя увеличению потребления калорий и, как следствие, увеличению веса.

"Крупы часто имеют низкое содержание клетчатки, много питательных веществ, но они часто содержат сахар, искусственные подсластители и сахарные спирты, такие как эритритол, которые могут нарушить работу кишечника. Сахарные спирты втягивают воду в пищеварительную систему, вызывая такие неблагоприятные симптомы как вздутие живота, диарея, газы и спазмы в желудке, они также могут изменить состав полезных и плохих бактерий в микробиоме", - говорит Гримм.

Она отмечает, что при дефиците белка такой выбор пищи может способствовать нерегулируемому высокому уровню сахара в крови. Повышенный уровень сахара в крови, в свою очередь, приводит к увеличению потребления сахара, что в конечном итоге приводит к увеличению веса. Кроме того, избыток сахара в рационе может стимулировать рост вредных кишечных бактерий, влияя на связь с организмом и влияя на регуляцию поддержания веса.

Гранола

Хотя этот продукт часто подают как здоровый вариант завтрака из-за цельнозернового овса и орехов в составе, гранола может привести к вздутию живота и проблемам с кишечником. Во многие из них добавлены сахар и нездоровые жиры, которые могут нарушить функцию пищеварения и вызвать дискомфорт.

Деррик объясняет, почему этот здоровый завтрак может быть таким трудным для переваривания некоторыми людьми.

"Гранола продается как полезный, богатый клетчаткой вариант. Но большинство коммерческих гранол также содержат добавленный сахар и трудноперевариваемые орехи и семена, которые могут серьезно навредить чувствительному желудку", - отмечает эксперт.

Смузи/соки

Потребление большого количества сахара в жидком виде может привести к скачкам его уровня в крови с последующими падениями, что может нарушить пищеварение и вызвать у вас ощущение раздутости или вялости.

Кроме того, в смузи и соках часто не хватает клетчатки, которая содержится в целых фруктах и овощах. Это важно для содействия здоровому пищеварению и предотвращения запоров.

"Другим виновником является смузи или соки с большим количеством зелени, например капуста, шпинат или сельдерей, смешивание их натощак утром просто вызывает болезненные газы и вздутие живота, пока эта сложная для расщепления клетчатка не переварится должным образом", - отметила Деррик.

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