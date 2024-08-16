В списке есть недостаток сна.

Диетологи Джессика Бэррон, Кейли МакКенна, Андреа Инохоса и Кортни Джонсон назвали несколько причин, по которым вы не худеете, несмотря на все усилия. Они могут вас удивить, пишет eatingwell.com.

"Независимо от того, что вас мотивирует похудеть, может быть неприятно, когда весы не сдвигаются с места, несмотря диеты и физические упражнения", - говорится в публикации.

6 скрытых причин, почему вы не худеете

Вы сосредотачиваетесь на ограничениях. Слишком строгие ограничения часто могут иметь неприятные последствия и предотвратить потерю веса или даже привести к его увеличению. По словам специалистов, сосредоточение внимания на том, что вы можете добавить в свой рацион, является гораздо более устойчивым способом укрепления здоровья и благополучия.

Видео дня

Вы пропускаете приемы пищи. Пропуск приема пищи или слишком долгое воздержание от еды часто приводит к сильному голоду, который может вызвать компульсивное переедание.

Вы постоянно сидите на диете. Такой образ жизни может замедлить обмен веществ, из-за чего вам будет труднее сбросить вес и легче его вернуть. Если вы какое-то время сидите на диете и не теряете вес, вероятно, вашему организму нужен перерыв и время, чтобы восстановиться после дефицита калорий.

Вы едите слишком мало углеводов и клетчатки. По словам диетологов, углеводы необходимы для энергии и функционирования мозга, потому низкоуглеводные диеты могут привести к усталости, плохой концентрации внимания и дефициту питательных веществ. Что касается клетчатки, то она замедляет пищеварение, усиливает чувство сытости и помогает регулировать уровень сахара в крови. Исследования показывают, что ежедневное употребление около 30 граммов клетчатки может способствовать поддержанию здорового веса, снижению кровяного давления и повышению чувствительности к инсулину.

Вы недостаточно спите. Специалисты утверждают, что недостаточный сон может нарушить ваш метаболизм, и он связан с большим потреблением калорий в течение дня, что затрудняет потерю веса.

Вы слишком много внимания уделяете весу. Исследования показали, что ежедневное взвешивание может привести к депрессии и тревоге, снижению самооценки и удовлетворенности своим телом.

Напомним, ранее диетологи назвали 4 напитка, которые приводят к увеличению веса.

Вас также могут заинтересовать новости: