Как кот показывает, что вы - его лучший друг: ветеринар назвала 9 неочевидных признаков

Дружба с человеком помогает коту не просто выживать, а чувствовать себя хорошо и развиваться, утверждает эксперт.

Собакам в этом плане повезло больше – они получили почетный статус "лучшего друга человека". Но владельцы кошек часто задаются вопросом: могут ли кошки дружить с людьми и как понять, что кошка тебя любит? О том, как эти домашние животные проявляют свою преданность человеку, пишет ParadePets.

"Хотя кошки не всегда открыто демонстрируют свою любовь, они абсолютно точно устанавливают связи с людьми в своей жизни", – говорит ветеринар Лиза Кан.

Более того, по её словам, дружба с человеком важна для кота: регулярное позитивное взаимодействие помогает ему не просто выживать, а чувствовать себя хорошо и развиваться.

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Иными словами, ваши вечера на диване с котом на коленях, осторожные разговоры с ним и поиски игрушек в интернете – все это не зря. Все это укрепляет вашу связь. Но чтобы понять, что кот уже считает вас "своим", стоит обращать внимание на тонкие признаки привязанности. Ветеринар назвала 9 таких проявлений в поведении животного.

1. Кот трется о ваши ноги

Это один из самых очевидных, но в то же время нежных способов кошачьей "дружбы".

"Когда кот трется о ваши ноги, он оставляет свой запах – это настоящий признак доверия и социальной связи. Это одновременно приветствие и способ восстановить контакт после вашего отсутствия", – пояснила Кан.

Фактически, говорит она, кот таким образом "помечает" вас как часть своего ближайшего окружения.

2. Кошка мяукает рядом с вами по утрам

Как и друзья, кошки могут искать любимого человека сразу после пробуждения.

"Если основные потребности кота удовлетворены, мяуканье чаще всего означает желание внимания или ласки. Взрослые коты в основном используют мяуканье именно для общения с людьми, а не с другими котами", – говорит ветеринар.

3. Кошка спит у ваших ног

Еще один нежный признак привязанности – когда кот ложится у ног или рядом с вами.

"Нет большего комплимента, чем кот, засыпающий рядом. Сон – это уязвимое состояние, и если кот спит рядом с вами, это означает, что он чувствует себя в безопасности", – отметила Кан.

Иногда кот может спать на ногах, рядом со стулом или даже у вас на коленях – смысл тот же: ему комфортно рядом с вами, утверждает эксперт.

4. Кошка позволяет себя гладить

Большинство кошек не позволяют случайным людям прикасаться к себе.

"Если кот позволяет вам его гладить или даже сам этого хочет – это признак глубокой связи. Позитивное взаимодействие важно для благополучия кота", – пояснила ветеринар.

Кан предупредила, что при этом важно обращать внимание на язык тела животного, чтобы понять, когда кошка даст понять: ей достаточно.

5. Кошка играет с вами

Даже взрослые кошки любят играть со "своим человеком".

"Игра – это не только важный способ проявить природные охотничьи инстинкты кота, но и один из способов, с помощью которого он демонстрирует свою привязанность к человеку. Когда ваш кот инициирует игру или охотно присоединяется к ней, он решает разделить с вами приятное занятие", – рассказала Кан.

6. Кот "бьет" вас головой или трется

Этот жест ещё называют "бантинг".

"Это один из самых милых способов, которыми кошки проявляют свою привязанность к своим хозяевам. Крепко прижимаясь или трусь мордочкой о вашу ногу, руку или голову, они распространяют свой запах и обозначают вас как свою территорию и друга", – говорит эксперт.

7. Кошка вас облизывает

По словам ветеринара, если кошка лижет вас – это признак доверия и привязанности, а также способ укрепления социальных связей. Поэтому, когда ваша кошка лижет вашу руку, предплечье или даже волосы, она относится к вам как к одному из самых близких друзей и дает понять, что вы – ее любимый человек.

8. Кошка нежно подмигивает вам

Моргание – очень тонкий, но важный сигнал доверия, считает Кан.

"Медленное моргание – это один из самых интимных способов, которыми животное проявляет удовольствие и расслабление. Когда ваша кошка смотрит на вас и намеренно мягко закрывает и открывает глаза, она сообщает, что чувствует себя с вами в безопасности и комфортно, показывая, что вы – ее друг", – отметила специалистка.

Она советует "отвечать" тем же – медленно моргнуть в ответ.

9. Кошка следует за вами

"Кошки часто следуют за своими хозяевами из любопытства, по привычке или просто потому, что хотят быть рядом. Даже если ваша кошка не сидит у вас на коленях, решение оставаться рядом может быть способом приобщиться к вашему дню и сохранить вас в своем кругу общения", – рассказала Кан.

Ранее УНИАН писал, почему кошки мяукают у двери, но не заходят в комнату. Отмечалось, что это проявление инстинкта их диких предков. Мол, кошке важно знать, что вся площадь дома находится под ее контролем и она может проверить территорию в любой момент.

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