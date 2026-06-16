Распространенная привычка котов имеет очень простое объяснение.

Каждый владелец кошки хоть раз наблюдал такую картину: животное сидит возле открытой двери и громко кричит, требуя доступа к комнате. Но если хозяин все же поддается и открывает проход, то питомец теряет интерес и просто уходит. Такое поведение может вызывать у нас удивление. Человеку трудно понять, почему кот просит открыть дверь и не заходит. Но не стоит забывать, что звери мыслят не так, как мы.

Почему кошка просит открыть дверь и не заходит

Чтобы осознать причины такого поведения, нужно вспомнить, что домашние коты всё ещё сохранили инстинкты своих диких предков. В природе они являются территориальными хищниками и постоянно патрулируют свой участок. Кошке важно контролировать свой участок: забрела ли добыча, нет ли на нем врагов и не появилась ли новая угроза.

Хотя с одомашниванием жизнь животных стала проще, этот инстинкт никуда не делся. Этим и объясняется, почему кошка просит открыть дверь в комнату. Ей важно знать, что вся площадь дома находится под её контролем и она может проверить территорию в любой момент.

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Закрытая дверь вызывает у хищника страх: вдруг за ней скрывается опасность? Тревожность может усиливаться, если из комнаты слышно новый звук или непонятный запах. Но когда проход открыт, питомец удовлетворяет свое любопытство и успокаивается.

Если у четырехлапого ещё не сложились хорошие отношения с хозяином, то причина может быть другой. Таким поведением он добивается контроля над обстановкой. Вот почему кот просит открыть дверь, но не заходит: ему просто важно убедиться, что для него открыт путь к отступлению, если он захочет спрятаться.

Ещё одна причина того, почему кот просит открыть дверь, может скрываться в потребности в общении. Питомцы прекрасно понимают, когда их поведение нас раздражает. Иногда они могут намеренно провоцировать такую реакцию. Вынуждая хозяина бросить свои дела и подойти, животное получает свою порцию внимания. Далее ему уже всё равно, откроется дверь или нет. Поэтому важно каждый день выделять хотя бы 15 минут, чтобы провести время с пушистым другом.

Иногда такое поведение животного можно наблюдать у входа в квартиру. Здесь причина того, почему кошка сидит возле входной двери и мяукает, несколько иная. Она может чувствовать запахи и звуки других людей из подъезда, которые обязательно нужно проверить. За выходом скрывается целый огромный мир, что вызывает любопытство животного. Также питомец может проситься выйти, если он привык к уличным прогулкам.

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