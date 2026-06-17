Собака может быть "правшой" или "левшой", и это легко заметить при внимательном наблюдении за ее поведением.

На первый взгляд может показаться, что собаки используют обе передние лапы примерно одинаково, не отдавая предпочтение какой-либо из них, однако на самом деле у них все же есть так называемая "ведущая" лапа – аналог правши или левши у человека.

Новое исследование 2026 года показало, что определить, ваша собака левша или правша, можно даже без сложных экспериментов, просто внимательно наблюдая за питомцем в различных ситуациях.

Как узнать - собака правша или левша

Сперва следует понимать - чтобы выявить ведущую лапу у собаки, важны не отдельные эпизоды, а именно более привычное повторяющееся поведение, так как проявляется эта особенность не всегда.

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Хороший тест на определение левши и правши собак - это игра с предметом, внутри которого спрятано лакомство. Обычно собака удерживает такие вещи передними лапами, пытаясь достать еду пастью. И как раз в этот момент часто можно заметить, какая лапа чаще выполняет основную работу – удерживает или поворачивает игрушку. То есть, если одна лапа используется чаще, в ее пользу можно засчитать один балл.

Также в том, как узнать - собака левша или правша, может помочь наблюдение за ее передвижением по ступенькам или вниз с небольшого уступа: собака обычно начинает спускаться с одной и той же передней лапы. В спокойной обстановке, без команд и спешки, это движение наиболее естественно, и при регулярных наблюдениях можно заметить устойчивую привычку.

Еще один показатель – попытка достать что-то, находящееся на возвышенности (например, на кофейном столике) или, наоборот, в узком пространстве у пола, например, под мебелью. В таких ситуациях собака будет тянуться лапой, иногда делая несколько попыток, и по повторяющимся движениям можно заметить, какая сторона используется первой чаще всего.

В целом ученые отмечают, что большинство собак не полностью симметричны в движениях: у одних чаще "ведет" правая лапа, у других – левая, хотя некоторые и впрямь используют обе почти одинаково. Причем в отдельных случаях ведущая лапа может меняться под влиянием стресса или игривости.

Главное – не делать выводы по одному эпизоду. Если вам действительно интересно, как определить - собака правша или левша, более точный результат даст продолжительное наблюдение за поведением питомца в игре, на прогулке и в повседневных ситуациях.

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