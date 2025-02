Важно постоянство в выполнении этих упражнений, и, конечно же, правильное питание.

Бедра – распространенная проблемная зона для похудения, и многие люди ищут способы сделать их более стройными и найти эффективные решения, которые действительно работают. Сертифицированный персональный тренер Дилан Тернер, специализирующийся на силовых нагрузках, в статье для портала Eat this Not that назвал 7 высокоэффективных упражнений, которые помогут вам достигнуть цели. Тренер утверждает, что при условии постоянного выполнения этих упражнений в сочетании с правильным питанием вы увидите заметные изменения в объеме бедер уже за 30 дней.

1. Ягодичный мостик

Ягодичные мостики воздействуют на максимальную ягодичную мышцу, подколенные сухожилия и нижнюю часть спины, укрепляя и формируя бедра и ягодицы. Они также улучшают устойчивость таза.

Видео дня

Лягте на спину, согнув колени и поставив стопы на пол на ширине бедер. Руки вытяните по бокам, ладони направлены вниз. Включите в работу мышцы кора и, толкаясь пятками, поднимите бедра к потолку. В верхней точке движения сожмите ягодицы, создавая прямую линию от плеч до коленей. Медленно опустите бедра в исходное положение. Выполните 3 сета по 8-12 повторений.

2. Боковые подъемы ног лежа

Это упражнение тренирует абдукторы (отводящие мышцы бедер), которые являются ключевыми для формирования и укрепления.

Лягте на бок, ноги вытянуты. Положите голову на нижнюю руку, а верхнюю поставьте на пол для равновесия. Поднимите верхнюю ногу к потолку, держа ее прямой. Медленно опустите ее. Выполните 3 сета по 12-15 повторений на каждую ногу.

3. Выпады с поворотом

Задействует ягодицы, квадрицепсы и абдукторы для сбалансированной нижней части тела.

Встаньте во весь рост, ноги на ширине бедер. Заведите правую ногу по диагонали за левую, опустившись в выпад. Оттолкнитесь левой пяткой, чтобы вернуться в исходное положение. Чередуйте стороны в течение 3 сетов по 10-12 повторений.

4. Болгарские сплит-приседания

Сосредотачиваются на силе и балансе, что способствует формированию бедер.

Встаньте перед скамьей или возвышенностью. Поставьте заднюю ногу на скамью, а переднюю - вперед. Опускайтесь в выпад, пока передняя часть бедра не станет параллельна земле. Поднимитесь, толкаясь пяткой передней ноги. Выполните 3 сета по 10-12 повторений на каждую ногу.

5. Пожарные гидранты

Прорабатывают среднюю ягодичную мышцу для округлых и сильных бедер.

Встаньте на четвереньки, расположив запястья под плечами, а колени - под бедрами. Держа колено согнутым, поднимите одну ногу вверх. Опуститесь обратно. Выполните 3 сета по 15 повторений на каждую сторону.

6. Вышагивания на скамью (Степ-ап)

Развивают силу и устойчивость ягодиц и бедер.

Встаньте перед прочной скамьей или ступенькой. Встаньте одной ногой на поверхность, толкаясь пяткой, чтобы поднять тело. Опускайтесь вниз с контролем. Выполните 3 сета по 10-12 повторений на каждую ногу.

7. Шаги с лентой

Укрепляют внешнюю поверхность бедер и улучшает их устойчивость.

Обвяжите ленту вокруг бедер, чуть выше колен. Встаньте в положение четверть приседа, ноги на ширине бедер. Сделайте шаг в сторону, сохраняя напряжение в ленте. Сделайте 15-20 шагов в одном направлении, затем вернитесь обратно.

Ранее тренер назвал главную ошибку, которая мешает избавиться от жира на животе. Это - пренебрежение силовыми тренировками в пользу кардио.

Вас также могут заинтересовать новости: