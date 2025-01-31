Сертифицированный тренер Джаррод Ноббе рассказал, как долго должна длиться тренировка по бегу трусцой, чтобы избавиться от жира на животе.
"Чтобы избавиться от жира на животе, недостаточно просто зашнуровать кроссовки и выйти на тротуар. Продолжительность вашей тренировки по бегу трусцой определяет, насколько эффективно вы сжигаете калории и используете накопленный жир. Бегайте слишком мало, и вы можете не создать достаточный дефицит калорий; бегайте слишком долго, и вы рискуете перетренироваться, что может повысить уровень кортизола и помешать сжиганию жира", - объяснил он в своей статье на eatthis.com.
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По его словам, бег трусцой в течение как минимум 30-45 минут с умеренной интенсивностью запускает значительное окисление жиров. Как акцентировал тренер, исследования показывают, что метаболизм жиров достигает пика, когда вы поддерживаете активность в этой аэробной зоне. Именно это делает такую тренировку оптимальной для использования накопленного жира.
"Более короткие пробежки менее 20 минут в основном сжигают гликоген, в то время как более длинные пробежки более 60 минут могут усилить распад мышц и гормоны стресса, потенциально останавливая прогресс", - предупредил специалист.
Американская кардиологическая ассоциация по снижению веса и здоровью сердечно-сосудистой системы рекомендует стремиться к 150-300 минутам бега трусцой каждую неделю.
Чтобы ускорить потерю жира на животе во время бега трусцой Ноббе дал несколько своих лучших советов:
Изменяйте пробежки: чередование пробежек заставляет ваше тело гадать и помогает вам избегать плато. Включайте равномерные пробежки и интервалы в течение недели, чтобы поддерживать свой метаболизм.
Сохраняйте водный баланс: обезвоживание снижает производительность и метаболизм жира. Пейте много воды до и после бега.
Включайте силовые тренировки: мышцы сжигают больше калорий в состоянии покоя, поэтому добавление двух-трех еженедельных тренировок с отягощениями помогает ускорить потерю жира.
Не забывайте о восстановлении: качественный сон и активное восстановление (например, ходьба или йога) предотвращают удержание веса, вызванное стрессом.
Отдавайте предпочтение здоровому питанию: ешьте богатую белком пищу после пробежки, чтобы поддержать восстановление мышц и метаболизм.
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