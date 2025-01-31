Специалист дал советы, как ускорить потерю жира на животе.

Сертифицированный тренер Джаррод Ноббе рассказал, как долго должна длиться тренировка по бегу трусцой, чтобы избавиться от жира на животе.

"Чтобы избавиться от жира на животе, недостаточно просто зашнуровать кроссовки и выйти на тротуар. Продолжительность вашей тренировки по бегу трусцой определяет, насколько эффективно вы сжигаете калории и используете накопленный жир. Бегайте слишком мало, и вы можете не создать достаточный дефицит калорий; бегайте слишком долго, и вы рискуете перетренироваться, что может повысить уровень кортизола и помешать сжиганию жира", - объяснил он в своей статье на eatthis.com.

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По его словам, бег трусцой в течение как минимум 30-45 минут с умеренной интенсивностью запускает значительное окисление жиров. Как акцентировал тренер, исследования показывают, что метаболизм жиров достигает пика, когда вы поддерживаете активность в этой аэробной зоне. Именно это делает такую тренировку оптимальной для использования накопленного жира.

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"Более короткие пробежки менее 20 минут в основном сжигают гликоген, в то время как более длинные пробежки более 60 минут могут усилить распад мышц и гормоны стресса, потенциально останавливая прогресс", - предупредил специалист.

Американская кардиологическая ассоциация по снижению веса и здоровью сердечно-сосудистой системы рекомендует стремиться к 150-300 минутам бега трусцой каждую неделю.

Чтобы ускорить потерю жира на животе во время бега трусцой Ноббе дал несколько своих лучших советов:

Изменяйте пробежки: чередование пробежек заставляет ваше тело гадать и помогает вам избегать плато. Включайте равномерные пробежки и интервалы в течение недели, чтобы поддерживать свой метаболизм.

Сохраняйте водный баланс: обезвоживание снижает производительность и метаболизм жира. Пейте много воды до и после бега.

Включайте силовые тренировки: мышцы сжигают больше калорий в состоянии покоя, поэтому добавление двух-трех еженедельных тренировок с отягощениями помогает ускорить потерю жира.

Не забывайте о восстановлении: качественный сон и активное восстановление (например, ходьба или йога) предотвращают удержание веса, вызванное стрессом.

Отдавайте предпочтение здоровому питанию: ешьте богатую белком пищу после пробежки, чтобы поддержать восстановление мышц и метаболизм.

Напомним, ранее УНИАН писал, что будет с телом, если бегать каждый день.

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