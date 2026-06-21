Некоторые украинские ученые оставили заметный след в мировой науке, хотя о них не всегда упоминают в школьных учебниках.

Украина подарила миру множество выдающихся ученых, инженеров и изобретателей, чьи новаторские идеи в свое время оказали значительное влияние на развитие самых разных областей: от авиации и космонавтики, до электроники и кинематографа. Некоторые из этих имен широко известны в мире, тогда как другие до сих пор остаются без должного внимания. Рассказываем, как известные ученые украинцы повлияли на современную науку.

Известные люди родом из Украины - ученые и техники

Федор Пироцкий - уроженец Полтавской области, считается одним из пионеров электрического транспорта. Уже в 1870-х годах он проводил эксперименты по передаче электроэнергии через рельсы, а в 1880 году стал инициатором работы первого в мире электрического трамвая. Именно его разработки стали важным шагом на пути к появлению современного городского электротранспорта.

Анатолий Кокуш - прославился как инженер, полностью изменивший подход к съемке кино. Созданные им операторские краны и системы стабилизации позволили создавать сложные, динамичные видеокадры, которые и по сей день широко используются в мировом киноискусстве. За свои изобретения украинский инженер дважды был удостоен технической премии "Оскар".

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Иван Пулюй - был известным физиком и электротехником. Он изучал катодные лучи и создал известную "лампу Пулюя", а его исследования рентгеновских лучей появились практически одновременно с работами Вильгельма Рентгена. Полученные им снимки стали одними из первых высококачественных рентгеновских изображений в истории. В итоге, даже самые выдающиеся люди Украины не были так близки к получению Нобелевской премии по физике, как Пулюй.

Юрий Кондратюк - вошел в историю как один из основоположников космонавтики. Он разработал схему полета к Луне, подразумевающую выход на лунную орбиту и последующую посадку отдельного модуля. Позднее этот принцип был применён в американской программе "Аполлон", а предложенную ученым траекторию до сих пор называют "трассой Кондратюка".

Выдающиеся ученые украинцы - другие имена

Сергей Королев - по праву считается одним из главных лиц космической эры. Под его руководством был запущен первый искусственный спутник Земли, а затем осуществлен первый полет человека в космос. Работы уроженца Житомира заложили основы практической космонавтики и открыли путь к освоению околоземного пространства. Даже многие нобелевские лауреаты родом из Украины восхищались вкладом Королева в ракетостроение.

Олег Антонов - настоящая легенда мировой авиации. Основное конструкторское бюро, основанное им, создало десятки типов самолетов, в том числе Ан-22, Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия". Многие из его разработок долгое время оставались рекордными по грузоподъемности и ряду технических характеристик.

Александр Смакула - один из крупнейших физиков XX века. Наибольшую известность ему принесло создание эффективного антибликового покрытия для оптических линз, применяемого сегодня в очках, фотоаппаратах, микроскопах и многих других приборах. Кроме того, он внес значительный вклад в физику кристаллов и развитие материаловедения.

Любомир Романкив - внес значительный вклад в развитие компьютерной техники. Работая в компании IBM, он разработал технологии создания магнитных головок для записи информации на жесткие диски, что стало основой появления современных персональных компьютеров. За свою карьеру ученый получил десятки патентов и вошел в число самых влиятельных изобретателей в области хранения данных.

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