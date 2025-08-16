Этот случай в очередной раз доказывает, что милые пушистики являются одной из самых больших угроз природным экосистемам.

История знает несколько потрясающих случаев, когда почти вымершее существо восстановило свою популяцию благодаря природоохранным усилиям человека. Новый пример такой динамики сегодня наблюдается в Японии, пишет DiscoverWildLife.

На отдаленных японских островах Огасавара когда-то обитала большая популяция рыжеголового лесного голубя. И это было единственное место на планете, где эту птицу можно было встретить в дикой природе. В конце ХХ века численность вида, некогда достигавшая сотен особей, резко снизилась из-за вырубки лесов и хищничества одичавших кошек. К 2008 году в природе осталось менее 80 птиц, и вид оказался на грани исчезновения.

Чтобы не допустить окончательного исчезновения рыжеголовых голубей, в 2010 году на острове Чичидзима в архипелаге Огасавара началась масштабная кампания по отлову диких кошек.

Видео дня

"В результате, между 2010 и 2013 годами было отловлено 131 дикого кота, и популяция кошек сократилась до менее чем 20 особей. За тот же период общее количество голубей выросло со 111 до 966 взрослых особей и с 9 до 189 молодых особей", - говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Communications Biology.

Такие стремительные темпы восстановления популяции изрядно удивили ученых, ведь обычно виды, оказавшиеся в подобном демографическом кризисе, страдают от инбридинга (то есть размножения с участием относительно близких родственников), что приводит к накоплению вредных мутаций и затрудняет восстановление, даже при условии интенсивных природоохранных мероприятий.

"Исключительное восстановление этого голубя побудило нас исследовать генетические причины его устойчивости, надеясь выявить, что делает некоторые виды, находящиеся под угрозой исчезновения, более способными к восстановлению, чем другие", - объясняет главный автор исследования Дайчи Цудзимото.

После изучения генов рыжеголового голубя, ученые выдвинули гипотезу, что этот вид уже давно выработал у себя генетическую устойчивость к мутациям, вызванным инбридингом. Ученые считают это следствием того, что даже до того, как популяция оказалась под угрозой исчезновения, ее общая численность и так всегда была относительно небольшой.

На протяжении многих поколений постепенное инбридинговое скрещивание, вероятно, способствовало удалению вредных мутаций из генома - процесса, известного как генетическая очистка.

"Эта уникальная эволюционная история, похоже, придала этим голубям устойчивость, которой нет в других популяциях, находящихся под угрозой исчезновения", - отмечает соавтор исследования Юдзи Исаги.

Таким образом исследователи опровергли устоявшееся мнение, что инбридинг всегда негативно влияет на выживание популяции. Оказалось, что при определённых условиях небольшие популяции могут эволюционно приспособиться к здоровому размножению в условиях критически малой численности её представителей.

Другие научные новости

Как писал УНИАН, огромные крокодилы научились плавать в стиле "серфинга", чтобы компенсировать свою неуклюжесть в воде. Для "серфинга" эти хищники используют волны, возникающие во время прилива.

Также мы рассказывали, что попугаи вида какаду оказались заядлыми танцорами. Ученые составили целый каталог движений этих птиц, которые были идентифицированы не иначе как танцы.

Вас также могут заинтересовать новости: