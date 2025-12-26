Таким образом власти пытаются помочь находящимся под угрозой исчезновения местным видам животных.

На Большом острове Гавайев в начале 2026 года должен вступить в силу закон, запрещающий кормление диких животных на его территории. В первую очередь он направлен против тысяч бездомных кошек, которых здесь в течение десятилетий прикармливали местные жители.

Как пишет The Independent, таким образом местные власти потаются защитить местные виды, такие как находящийся под угрозой исчезновения гусь нене, от хищника, завезенного на острова европейцами в XVIII веке. Однако многие местные любители кошек, которые систематически подкармливают стаи одичалых хвостатых, выступают против этой инициативы.

Как бродячие кошки угрожают экосистеме Гавайев

Неясно, сколько бездомных кошек – брошенных домашних животных и их потомков – обитает на Большом острове. Оценки варьируются в десятки тысяч, при этом существуют отдельные плотные колонии, поддерживаемые людьми.

Видео дня

Биологи утверждают, что кошки представляют угрозу для местных видов как напрямую – убивая их, – так и косвенно. Оставленная для кошек еда может привлекать местных животных, что приводит к их более тесному контакту с людьми. Например, в прошлом году самец гуся-нене был сбит автомобилем и погиб в попытке перейти дорогу, чтобы добраться до места подкормки кошек.

Кроме того, кошачий помет может распространять паразита, вызывающего токсоплазмоз – заболевание, от которого гибнут находящиеся под угрозой исчезновения гавайские тюлени-монахи и местные птицы.

В свою очередь государственный биолог по дикой природе Раймонд Макгуайр, недавно проверивший места гнездования гусей-нене, обнаружил, что совсем рядом прячутся бродячие кошки – сюда их привлекли люди, оставляющие для них еду и воды.

"Мое любимое животное – кошка", – говорит биолог, у которого у самого дома живут кошки. Но, будучи гавайцем, чья любовь к природе вдохновила его на природоохранную деятельность, он считает, что им нет места там, где местные виды борются за выживание.

"Есть так много птиц, которых мои дети никогда не увидят, а я видел. Я думаю о своих предках и задаюсь вопросом: хорошо ли мы чтим их память тем, что делаем? Ведь они предприняли шаги для их защиты", – добавил Макгуайр.

При этом он пояснил, что хотя бродячие кошки – это проблема во многих местах, но чувствительная экосистема Гавайев полна видов, которые эволюционировали без хищников-млекопитающих, что делает их особенно уязвимыми.

В свою очередь мэр Большого острова Кимо Аламеда выразил надежду, что полиция будет обеспечивать соблюдение закона – он предусмотривает штрафы до 50 долларов за первое нарушение и до 500 долларов за последующие.

Многие люди против запрета на кормление диких кошек

Противники запрета утверждают, что он помешает их усилиям по сдерживанию популяции путем отлова и стерилизации животных, и что голодным кошкам тогда придется охотиться за едой.

Однако сторонники закона возражают, что отлов, стерилизация и выпуск кошек ничего не меняют, потому что они все равно бутут охотиться.

Тем временем, любители кошек заявляют, что продолжат подкармливать животных подпольно – по их мнению, обеспечивать выживание одних видов за счет истребления других, хоть и инвазивных, является несправедливым.

Кошки в разных странах мира

Пока в некоторых местах борются с нашествием бродячих кошек, в некоторых странах наоборот боготворят хвостатых. Например, в Турции местные жители и туристы с удовольствием подкармливают уличных пушистиков – их без проблем пускают в магазины, кафе и частные дома.

Тем временем, согласно недавнему исследованию, весьма неожиданно лучше всего в Европе кошками живется в Бельгии.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.