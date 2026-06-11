Из Тихого океана надвигается глобальный катаклизм: ученые уже подтвердили его масштаб

Эль-Ниньо в этом году может стать самым сильным в истории.

Мощное явление Эль-Ниньо окончательно сформировалось в Тихом океане, в этом году оно может стать одним из самых сильных за всю историю наблюдений. Метеорологи и климатологи предупреждают, что оно способно существенно усилить экстремальные погодные явления в разных частях мира, пишет Independent.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) официально уже подтвердило начало Эль-Ниньо – природного климатического цикла, во время которого воды экваториальной части Тихого океана становятся теплее и влияют на погодные процессы по всей планете.

По оценкам NOAA, существует 63-процентная вероятность того, что к концу осени или в начале зимы нынешнее явление Эль-Ниньо станет настолько мощным, что "войдет в число крупнейших явлений Эль-Ниньо в исторических записях с 1950 года".

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Ученые отмечают, что естественное потепление накладывается на и без того повышенные из-за выбросов ископаемого топлива глобальные температуры. В результате это может усилить волны жары, наводнения, засухи, лесные пожары и другие опасные явления. По масштабам нынешний цикл может сравниться или даже превзойти рекордное явление Эль-Ниньо 1997 года, которое привело к убыткам на миллиарды долларов.

Климатолог Университета Кларка Эбби Фрейзер объяснила, что теплые глубинные воды во время Эль-Ниньо приносят на поверхность значительные объемы дополнительного тепла. По ее словам, это создает условия для большего количества экстремальных погодных явлений во многих регионах мира. Исследовательница также предупредила, что в Тихоокеанском регионе ситуация может быстро стать критической.

В свою очередь генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал Эль-Ниньо "насущным климатическим предупреждением". Он заявил, что "условия Эль-Ниньо будут подливать масла в огонь нагревающегося мира".

Влияние этого погодного явления будет неодинаковым для разных регионов. В частности, активность атлантических ураганов может несколько снизиться, тогда как в Тихом океане риски, наоборот, возрастут. Ближний Восток, страдающий от засухи, может получить больше осадков. Зато западное побережье Южной Америки рискует столкнуться с ливнями и наводнениями, Индия – с более сильными волнами жары, а Австралия – с засухами и пожарами.

Эксперт по Эль-Ниньо Мухаммад Азхар Эхсан из Колумбийского университета прогнозирует, что северо-восточная Африка может пережить резкий переход от сильной засухи к опасно интенсивным дождям. В США же явление способно принести более сильные осадки на юг страны и в то же время положительно повлиять на часть сельскохозяйственного производства.

Исследователи также обращают внимание на необычно сильные ранние признаки развития Эль-Ниньо. По некоторым прогнозам, пик явления может наступить на один-два месяца раньше, чем обычно. Из-за этого нынешний цикл уже получил неофициальные названия вроде "супер" и "Годзилла".

Новости погоды и климата

Как писал УНИАН, венгерское озеро Веленце, третье по величине в стране и популярное место отдыха недалеко от Будапешта, этим летом приблизилось к рекордно низкому уровню воды. Специалисты предупреждают, что без значительных осадков уровень воды может продолжить падение до критических отметок.

Ситуация является следствием как климатических изменений, так и многолетнего неэффективного управления водными ресурсами, в частности осушения окружающих болот.

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