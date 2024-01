В списке есть алкоголь, энергетики, лимонад и соки.

Когда дело доходит до похудения, все говорят о том, какие продукты добавить или исключить из своего рациона. Но то, что вы пьете, может быть столь же эффективным для похудения, как и то, что вы едите.

Дипломированные диетологи рассказали, от каких напитков вам следует воздерживаться, если вы пытаетесь похудеть, пишет Eat This, Not That.

10 худших напитков для похудения - список

Вот какие напитки назвали диетологи:

фруктовый сок (многие фруктовые соки содержат добавленный сахар, который может помешать вашему пути к снижению веса; кроме того, диетолог Дестини Муди отметил, что сок не дает ощущения сытости, которое дает употребление фруктов, и это приводит к более быстрому потреблению калорий);

латте (такие напитки как латте содержат молоко, сливки, сахар, что может препятствовать потери веса, отмечают диетологи);

алкоголь (алкогольные напитки вносят значительный вклад в увеличение веса и могут препятствовать усилиям по его снижению);

овсяное молоко (проблема этого растительного молока в том, что в нем не хватает белка, но много углеводов, отметил Муди);

энергетики (эти напитки обычно содержат добавленный сахар или другие калорийные соединения для улучшения вкуса, рассказал диетолог);

крем-сода (эти газированные напитки, наполненные сахаром и лишенные питательной ценности, содержат пустые калории, которые могут быстро накапливаться, предупреждают диетологи);

лимонад (хотя терпкость лимонада может показаться невинной, содержание в нем сахара может оказаться очень калорийным);

смузи без белка (смузи, которые часто воспринимаются как полезные для здоровья, при недостатке белка могут превратиться в сахарные "бомбы");

спортивные напитки (эти напитки часто имеют высокое содержание сахара и не содержат питательных веществ, отмечают диетологи);

трендовые напитки с оливковым маслом (хотя оливковое масло имеет свое место в здоровом питании, его добавление в модные напитки может не соответствовать целям по снижению веса из-за его высокой калорийности).

