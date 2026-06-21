Причина отсутствия полезного продукта может удивить.

Любой, кто покупает молоко в магазине, замечал, что чаще всего в продаже можно увидеть именно коровье молоко, а вот козьего почему-то там, как правило, нет. Даже если удается найти нужный товар, сделать это не так просто – ассортимент гораздо меньше. Фермер Александр Бабин в комментарии УНИАН объяснил, почему в магазинах нет козьего молока и можно ли его полностью заменить коровьим.

Почему так сложно найти козье молоко

По словам Бабина, в некоторых торговых сетях козье молоко есть, это, конечно, не будет свежее молоко, полученное прямо от козы. Впрочем, покупатель получит качественный продукт в стеклянной таре или пластиковой бутылке.

В то же время, говорит эксперт, мнение о том, что магазинное козье молоко не может быть настоящим, не имеет под собой оснований. Производителям нет экономического смысла фальсифицировать такой продукт, ведь козье молоко и так имеет ограниченный рынок сбыта:

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"Нет логики содержать коз, доить молоко, а затем подделывать его. Козье молоко не является настолько массовым продуктом".

Что касается причин, по которым так сложно найти козье молоко и его действительно реже можно встретить в крупных торговых сетях, то это, по мнению фермера, связано, в частности, с меньшими объемами производства по сравнению с коровьим молоком и более низким спросом.

Бабин говорит, что очень мало тех, кто ищет именно козье молоко: "Есть категория людей, которые его любят и употребляют регулярно, есть люди, которые обращаются к козьему молоку только тогда, когда заболели и уже не надеются на какие-то традиционные лекарства. Тогда вспоминают, что где-то слышали, что оно очень полезно, и начинают его искать. Но очень часто это уже бывает слишком поздно".

Он добавил, что существует много историй, когда люди связывали улучшение состояния здоровья именно с регулярным употреблением козьего молока. В то же время научных доказательств того, что именно козье молоко способно излечивать серьезные заболевания, нет. Эксперт также пояснил, что многие люди предвзято относятся к такому молоку из-за его якобы специфического запаха.

"Обычно так говорят люди, которые никогда не пробовали качественного свежего козьего молока, а лишь слышали подобное от других и просто повторяют. На самом деле само по себе козье молоко не имеет неприятного запаха или постороннего привкуса, как, например, коровье – в любом молочном продукте из него всегда ощущается нотка коровьего молока. А именно неприятный запах может появиться из-за того, что оно впитывает запахи из окружающей среды. Это касается любого молока – и козьего, и коровьего. Если в помещении, где содержатся животные и где происходит процесс доения, есть неприятный запах, он обязательно попадет в молоко. Тем более если животных доят в открытую посуду", – пояснил он.

В случае механизированного доения молоко практически не контактирует с воздухом. Поэтому даже если в помещении есть посторонние запахи, риск их попадания в молоко значительно меньше.

По словам Бабина, спрос на козьи молочные продукты остается невысоким, потому что многие люди просто не знают об их свойствах. "Если бы потребители активнее интересовались такими продуктами, производители могли бы предлагать их гораздо больше", – добавил эксперт.

Еще один фактор, на который обратил внимание фермер, – цена. Козьи продукты обычно немного дороже коровьих. И хотя разница несущественна, коровьи молочные продукты для большинства людей остаются более привычными.

Можно ли заменить коровье молоко козьим – для чего лучше каждый из продуктов

Бабин пояснил, что из козьего молока можно сделать абсолютно всё то же самое, что и из коровьего – всю линейку молочнокислых продуктов, сыров. Также эксперт отметил, что козье молоко для сыроделия подходит гораздо лучше, чем коровье, потому что сыр из козьего молока можно обогатить совершенно разными вкусами. "Когда вы покупаете и пробуете сыр из коровьего молока, во всех сортах сыра присутствует некая общая коровья нотка. То есть вы пробуете сыр и понимаете, что это именно коровьий сыр, а когда пробуете козьи сыры, зачастую определить это невозможно", – пояснил фермер.

В то же время в промышленном производстве таких сыров основная сложность заключается в автоматизации: для коров можно использовать роботизированные системы доения, ведь животное может само подойти к установке. Козы же более подвижны и непредсказуемы, поэтому полностью автоматизировать процесс с ними значительно сложнее. Как правило, говорит Бабин, все равно нужен оператор. Впрочем, у коз лучше конверсия корма в молоко – то есть из одинакового количества корма они могут давать несколько больше молока, чем коровы.

Кроме того, фермер ответил на вопрос, можно ли заменить коровье молоко козьим. Он говорит, что это можно сделать, а в некоторых случаях даже нужно: "Дело в том, что козье молоко отличается от коровьего в первую очередь самой природой молочного жира. То есть жировые пузырьки козьего молока по размеру примерно такие же, как в материнском молоке человека. Они в 10 раз мельче, чем в коровьем молоке. Также козье молоко отличается от коровьего тем, что оно естественным образом гомогенизировано. То есть молочный жир в нем равномерно распределен по всей массе и почти не всплывает на поверхность".

Эксперт объясняет: если оставить домашнее коровье молоко в холодильнике, через несколько часов сверху образуется слой сливок, которые можно снять ложкой. С козьим молоком этого не происходит. А если нужно отделить из него сливки, это делают с помощью специального оборудования – центрифуги.

Также козье молоко подходит для приготовления различных блюд – его можно добавлять в пюре, соусы и другие рецепты, где обычно используют коровье молоко.

Отдельно фермер упомянул и о козьем масле. Такой продукт существует, хотя он встречается ещё реже, чем само козье молоко.

"Хотя именно козье масло – это уникальный диетический продукт и также довольно эффективное косметическое средство, поскольку молекулы косметического масла по размеру схожи с молекулами кожного жира, который служит защитным барьером. Так вот, козье масло очень хорошо снимает отеки, ускоряет заживление ран. А можете себе представить, как оно действует на эпителий желудка? Если оно улучшает состояние кожи, то насколько положительно оно влияет на здоровье желудочно-кишечного тракта. Но об этом мало кто знает, и ещё меньше людей им пользуются", – подчеркнул эксперт.

Как определить качество козьего молока

"Если покупать молоко на рынке, определить его качество только по внешнему виду довольно сложно", – говорит фермер. Человек, который регулярно употребляет такое молоко, скорее всего, сможет почувствовать разницу по вкусу и запаху, но точно установить, качественное ли оно, – невозможно.

По словам Бабина, важно понимать, была ли проведена дезинфекция вымени и не попала ли в молоко пыль. От болезней и возраста животного также зависит качество, потому что чем старше животное – тем больше соматических клеток попадает в молоко – они могут образовывать определенный осадок в молоке, влиять на вкус, запах, и оно будет быстрее портиться.

Покупать козье молоко, по мнению эксперта, лучше всего именно на фермерских хозяйствах, которым вы доверяете и которые профессионально занимаются разведением коз, или в магазине.

"Если вы живете в большом городе, у вас нет выбора – вы можете пойти в магазин и купить этот продукт. Он точно будет качественным, потому что иначе производитель просто не сможет существовать. Если ферма или производитель несколько раз выпустят на рынок некачественную продукцию, то потеряют своих покупателей", – отметил он.

справка Александр Бабин Основатель и владелец фермы «Бабины Козы» Родом из Черниговской области, а большую часть жизни прожил в Сумской области. В 2007 году переехал в село Галайки в Киевской области, где, подобрав подходящее место, решил создать собственную ферму.

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