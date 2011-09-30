Среди лауреатов Шнобелевской премии оказался мэр Вильнюса

10:39, 30 сентября 2011
Курьёзы
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В Гарварде состоялось вручение

В Гарвардском университете в четверг, 29 сентября, состоялось вручение Антинобелевской премии (Ig Nobel prize), сообщает Reuters. Эту премию, известную в России также как Шнобелевская, присуждают за самые сомнительные достижения в науке.

Шнобелевскую премию вручили в 10 категориях. Среди лауреатов этого года оказались многочисленные предсказатели конца света. По некоторым из представленных версий, конец света должен был наступить уже несколько раз: например, в 1954, в 1982, в 1992, в 1994 или в 2011 годах.

Премию также получили авторы исследования о том, как потребность к мочеиспусканию влияет на процесс принятия решений. Эта награда была вручена в номинации "Медицина".

Одним из лауреатов Антинобелевской премии этого года также стал норвежец, в своем научном труде попытавшийся проанализировать, почему в повседневной жизни люди вздыхают. Кроме того, "Шнобелевку" получили исследователи, объяснившие, почему дискоболы испытывают головокружение, в то время как метатели молота с этой проблемой не сталкиваются.

Среди лауреатов Шнобелевской премии оказался также мэр Вильнюса Артурас ЗУОКАС. Он предложил бороться с незаконной парковкой автомобилей класса люкс при помощи танков и продемонстрировал, как это может выглядеть.

Антинобелевская премия была учреждена Марком АБРАХАМСОМ, редактором юмористического журнала "Анналы невероятных исследований" (The Annals of Improbable Research), в 1991 году, отмечает Лента.ру. Антинобелевские премии вручаются незадолго до того, как становятся известны лауреаты Нобелевской премии. Примечательно, что авторы сомнительных исследований получают награды из рук настоящих нобелевских лауреатов.

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