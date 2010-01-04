Премьер Британии возглавил список самых дурно одетых мужчин
Версия журнала GQ
|Гордон Браун
Браун, занимавший по итогам 2008 года третье место, вырвался вперед благодаря тому, что является "чем угодно, кроме образца британского стиля".
В десятку наиболее дурно одетых знаменитостей по версии GQ также вошли комедийный актер Рассел Бранд, северокорейский лидер Ким Чен Ир, мэр Лондона Борис Джонсон и президент Франции Николя Саркози. О последнем журналисты написали, что ему, возможно, "стоит поменьше заботиться о росте и побольше о стиле".
Между тем наиболее стильным мужчиной, по мнению сотрудников GQ, является 23-летний актер Роберт Паттинсон, звезда сериала о вампирах "Сумерки". На втором месте - участники коллектива Take That, на третьем - солист Arctic Monkeys Алекс Тернер.
В десятку лучших вошли актер Дэниэл Крейг, супруг Элтона Джона Дэвид Ферниш, футболист Дэвид Бекхэм и лидер британской Консервативной партии, а также главный оппонент Брауна Дэвид Кэмерон. Он оказался на восьмом месте в списке.