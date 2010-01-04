Премьер Британии возглавил список самых дурно одетых мужчин

Премьер-министр Великобритании Гордон Браун возглавил список самых дурно одетых мужчин года по версии британского издания журнала GQ. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP.

Браун, занимавший по итогам 2008 года третье место, вырвался вперед благодаря тому, что является "чем угодно, кроме образца британского стиля".

В десятку наиболее дурно одетых знаменитостей по версии GQ также вошли комедийный актер Рассел Бранд, северокорейский лидер Ким Чен Ир, мэр Лондона Борис Джонсон и президент Франции Николя Саркози. О последнем журналисты написали, что ему, возможно, "стоит поменьше заботиться о росте и побольше о стиле".

Между тем наиболее стильным мужчиной, по мнению сотрудников GQ, является 23-летний актер Роберт Паттинсон, звезда сериала о вампирах "Сумерки". На втором месте - участники коллектива Take That, на третьем - солист Arctic Monkeys Алекс Тернер.

В десятку лучших вошли актер Дэниэл Крейг, супруг Элтона Джона Дэвид Ферниш, футболист Дэвид Бекхэм и лидер британской Консервативной партии, а также главный оппонент Брауна Дэвид Кэмерон. Он оказался на восьмом месте в списке.