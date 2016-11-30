ЮНЕСКО внесла бельгийскую пивную культуру в список достижений человечества

Сообщается, что по решению ЮНЕСКО "пивная культура в Бельгии заслуживает того, чтобы быть занесенной в список шедевров устного и нематериального наследия человечества".

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на De Standaard.

"Бельгия стала чемпионом мира по пивной культуре. Это очень приятная награда для всех, кто занимается пивом в нашей стране", – так прокомментировали это событие министры культуры общин Бельгии.

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"Признание ЮНЕСКО является важным моральным стимулом для пивной культуры в нашей стране и наградой для всех тех, кто стремится сохранить эту богатую культуру", – говорится в пресс-релизе министров культуры всех общин Бельгии.

Известно, что немецкая община Бельгии подала соответствующую заявку от имени Бельгии в ЮНЕСКО еще в апреле 2014 года.

Стоит добавить, что в Бельгии насчитывается около 1500 сортов пива и больше всего в мире сортов местного традиционного пива.