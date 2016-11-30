ЮНЕСКО внес казацкие песни Днепропетровской области в список нематериального наследия

Об этом сообщается на сайте организации.

"Казацкие песни Днепропетровской области поются в казацких общинах Днепропетровской области и повествуют о трагедиях войн и личных переживаниях воинов-казаков. Песни служат поддержанию духовных связей с прошлым, но могут носить также развлекательный характер", - сказано в сообщении.

Читайте такжеЮНЕСКО требует освободить от рекламы буферные зоны Софии Киевской и Лавры

Отмечается, что известны три группы певцов: Крыница, Богуславочка и Первоцвет, в них принимают участие и мужчины, и женщины.

Традиция поддерживается в семьях, но её выживание находится под угрозой в связи с возрастом исполнителей и отсутствием наставников для подготовки новых поколений.

Цель создания Списка элементов нематериального культурного наследия, нуждающихся в срочной охране – позволить заинтересованным странам мобилизовать международное сотрудничество и заручиться необходимой поддержкой в целях обеспечения передачи культурных традиций, внесённых в Список при участии общин.