ЮНЕСКО внес казацкие песни Днепропетровской области в список нематериального наследия
ЮНЕСКО внес казацкие песни Днепропетровской области в список объектов нематериального наследия, нуждающихся в срочной охране.
Об этом сообщается на сайте организации.
"Казацкие песни Днепропетровской области поются в казацких общинах Днепропетровской области и повествуют о трагедиях войн и личных переживаниях воинов-казаков. Песни служат поддержанию духовных связей с прошлым, но могут носить также развлекательный характер", - сказано в сообщении.
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Отмечается, что известны три группы певцов: Крыница, Богуславочка и Первоцвет, в них принимают участие и мужчины, и женщины.
Традиция поддерживается в семьях, но её выживание находится под угрозой в связи с возрастом исполнителей и отсутствием наставников для подготовки новых поколений.
Цель создания Списка элементов нематериального культурного наследия, нуждающихся в срочной охране – позволить заинтересованным странам мобилизовать международное сотрудничество и заручиться необходимой поддержкой в целях обеспечения передачи культурных традиций, внесённых в Список при участии общин.