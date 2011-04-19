На Майдане скрутили руки манифестанткам из Femen (фото)

В Киеве милиция задержала четырех участниц женского движения „Femen”, сообщает Отдел связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве.

Как отмечается в сообщении, 19 апреля 2011 года на Майдане Незалежности участники женского движения „Femen” провели публичное мероприятие. Заявки на проведение этой акции в органы власти не поступало, следовательно действия организаторов и участников идут вразрез с действующим законодательством.

"Во время акции некоторые из присутствующих вели себя с явным неуважением к общественному порядку. Согласно действующему законодательству такие действия квалифицируются как мелкое хулиганство. Выполнить законное требование работников милиции прекратить незаконные действия участницы отказались и оказали сопротивление работникам милиции. Четыре представительницы указанного движения были доставлены в территориальный отдел милиции №4 Шевченковского РУ", - говорится в сообщении.

В отношении них составлены протоколы по ст.185 КУоАП (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию работника милиции, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего). Дела об административных правонарушениях направлены в суд для принятия решения в соответствии с действующим законодательством.

В сообщении отмечается, что информация о том, что одна из задержанных активисток получила перелом ключицы, не отвечает действительности. Согласно решению суда трое участниц оштрафованы на сумму от 50 до 200 гривен. Еще одна подвергнута административному аресту сроком на 3 суток.

На странице Femen в ЖЖ представлен свой фоторепортаж с акции и сообщается, что во время открытия Международного форума, посвященного 25-летию Чернобыльской трагедии, женское движение FEMEN провело акцию «Бардак в Саркофаг». Задерживая Инну Шевченко, Сашу Шевченко, Надежду Мопедову и Диану Сенич, милиционеры применили грубую физическую силу. Из районного отделения милиции активистка Инна Шевченко была госпитализирована с подозрением на перелом ключицы.

FEMEN выступает против современного политического Чернобыля в Украине, который по своим последствиям намного опаснее для украинцев чем ядерная катастрофа 25-летней давности, говорится в заявлении движения. Топлесс-активистки FEMEN потребовали от делегатов форума, среди которых были лидеры европейских государств и международных демократических объединений, немедленно в принудительном порядке переместить пораженные коррупцией институты украинской власти в район Чернобыльского саркофага.

FEMEN призывает участников конгресса не вступать в физический контакт (рукопожатие, поцелуи) с принимающей стороной, ввиду злокачественной сути последних.

Фото УНИАН