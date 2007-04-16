Зачем верховенство права, если можно добазариться?

В пятницу 13-го (самый подходящий для этого денек) всем, кто желал слушать, с экрана телевизора популярно объяснили, от чего именно зависит наша точка зрения. Вывод – почему ситуация развивается именно так, а не иначе, – напрашивается сам собой...

Свободный от политиков день, с такой помпой объявленный несколькими украинскими телеканалами, на поверку оказался прекрасной иллюстрацией к тому, как можно неплохую в общем-то идею испоганить исполнением. Ну, для начала до нас, сидящих с этой стороны экрана, не слишком и пытались донести, что «день без политиков» совершенно не означает «день без политики». А финальной точкой пятницы 13-го по-моему стала программа «Свобода слова» на ICTV, где журналисты, обсуждая пути выхода из кризиса, договорились до того, что лучшим выходом, оказывается, было бы… если бы два Виктора собрались да и пришли, как любил говаривать незабвенный Михаил Сергеевич, к консенсусу.

После этого перетряхивать словарный запас в поисках печатных выражений, думаю, долго пришлось не одной мне. Что же это получается? Шли-шли в Европу. Годами говорили о необходимости построения правового государства. Патетически заламывали руки, вопя: ну сколько же можно жить по «понятиям»? Костерили на чем свет стоит кулуарные договоренности…

Казалось бы, вот он – уникальный момент! Возможность взять властей предержащих «за химок» и всех гамузом, не разбирая политической масти, ткнуть носом в необходимость соблюдения Закона. И не важно на самом деле, что именно решит Конституционный Суд. А если ничего не решит, на худой конец существуют международные суды, Венецианская комиссия и прочие инстанции, призванные способствовать верховенству права. Важно было создать прецедент, когда хоть один раз все до единого обитатели нашего государства выполнили бы требования закона. А не ожидали бы с раскрытыми ртами результатов очередной «сходки» за закрытыми дверями.

Вот кто-то из журналистов во время той программы сказал, мол, что у наших людей мировоззрение значительным образом зависит «от того места, на котором человек сидит». Разумеется, в виду имелось совершенно не то, а занимаемая должность. Но, услышав это, мой ребенок едва чаем не подавился. И тут же радостно завопил: «То-то все у нас через ж…»! Устами младенца… – не правда ли?

Не такие уж мы и принципиальные в вопросах верховенства права, как оказалось. И, кстати, привыкли уже весьма толерантно относиться к тому, что существующие на словах принципы, в жизни на самом деле никто соблюдать и не пытается. Нет, каждый из нас с соответствующим случаю энтузиазмом отнесся бы к тому, что кто-то другой закон соблюдает. Еще лучше, если того заставили. И прессе полезнее, и обществу приятнее. Но начинать с себя почему-то никому не хочется. Особенно в такой ситуации, когда соблюдение закона всеми неминуемо будет означать необходимость поступиться своими интересами для некоторых политических группировок. Эх, нашу бы энергию, да в мирных целях…

Вера Сорока