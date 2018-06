Борьба с инфляцией: можно ведь попросить украинцев меньше есть!

С тех пор, как в Украине инфляцию начали измерять подекадно(«За первые две декады (июля - УНИАН), кроме двух областей, все области Украины дали достаточно существенную дефляцию. Цифра достаточно оптимистичная», - отметила Тимошенко), нашему правительству пришло время присмотреться к другим креативным подходам относительно укрощения инфляционного дракона.

Свежайших пример - это растиражированный информационными агентствами призыв министра сельского хозяйства Венесуэлы Элиса Хауак своим соотечественникам - торговаться с продавцами до последнего. По его убеждению, это одно из самых действенных средств преодолеть инфляцию. «Важнейшая помощь, которую нам (правительству) могут предоставить люди, - это стать на защиту своих доходов. Мы не можем себе позволить покупать все по цене, которую нам предлагают. Если все мы вместе начнем торговаться - спекулянты почувствуют на себе давление», - цитирует венесуэльца «Уол Стрит Джорнел». Как известно, у Украины и Венесуэлы есть по крайней мере две общие вещи: инфляция свыше 30 процентов за последние 12 месяцев и возложение первопричин этой инфляции на спекулянтов, которые «искусственно завышают цены».

Рецепт венесуэльского министра, впрочем, не отличается новизной - автором идеи преодолевать инфляцию путем персональной апеллирования к каждому гражданину кушать меньше, ездить меньше и ограничиться меньшей зарплатой принадлежит американскому Президенту Джеральду Форду. 8 декабря 1974 года, в разгар инфляционной лихорадки, которая охватила тогда США, он на полном серйозе обратился к Америкес призывом положить начало гражданской инициативе WIN - Whip Inflation Now! «Отхлестай Инфляцию Немедленно!». Участникам движения предлагалось носить значки и присылать в Белый Дом предложения, как каждый может приобщиться к борьбе с инфляцией. В своей речи (она так и вошла в историю под саркастическим названием «Охлестаать инфляцию») перед Конгрессом в тот день Форд навел образцы такого народного эпистолярного творчества: каждая домохозяйка должна подсчитать, сколько еды идет в отходы, и сократить потребление пищи на эту часть; сократив пробег авто на 5 процентов, Америка сократит ежедневное потребление импортированной нефти на 250 тысяч баррелей ежедневно, а в перспективе, если пересесть на байки и ходить больше пешком( дословно - riding bikes, or just plain walking), сэкономит и до миллиона баррелей в день. Форд также сурово предостерег, что его администрация «будет мониторить производство пищи, уровень рентабельности, ценообразования и экспорт». 38 лет спустя эта скомпрометированная фраза органически звучит из уст сегодняшних правительственных чиновников.

История вволю поиздевалась над Фордом за его попытку переложить борьбу с инфляцией на индивидуальные плечи граждан путем моральных призывов, а не экономических стимулов и координациии монетарной и фискальной политики. Идея со значкамибыла переведена в абсурдную плоскость, когда их начали носить вверх ногами. Читалось вместо этого: NIM - No Immediate Miracle (Никакого Мгновенного Чуда) или Non-Stop Inflation Merry-go-round (Карусель непрерывной инфляции).

Инфляционная сезонная пауза, которая наблюдается в Украине в летние месяцы, осенью сменит ценовая рецессия. Этот период относительного ценового уюта, летних отпусков и умеренного потребления энергоресурсов, можно было бы использовать для смягчения неминуемых инфляционных шоков, которые ожидают Украину осенью, например для постепенного повышения цен на газ. Однако Национальная комиссия регуляции электроэнергетики Украины не спешит пересматривать тарифы, и они остаются в редакции от 19 декабря 2006 года .

Мы, по крайней мере, балансируем на грани здравого экономического смысла. Нет, наше правительство еще не учредило, как это сделал в свое время тот же Джеральд Форд, Council on Wage and Price Stability (Совет по вопросам зарплат и ценовой стабильности) и National Commission on Inflation (Национальную комиссию по вопросам борьбы с инфляцией), однако уже призывает к созданию региональных антиинфляционных штабов.

В действительности антиинфляционный штаб в Украине на сегодняшний день один - НБУ с Минфином и Антимонопольный комитет с правом совещательного голоса. Все остальное - от лукавого и, перефразируя Ю.В, «это знает даже тот экономист, который получил начальное образование в школе” .

К призыву же не покупать сахар, мясо и рис за, по, на чей-то взгляд, завышенным ценам остался шаг длиной в два месяца.

Игорь Шпак