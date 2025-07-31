Кремлевский правитель публично издевается над президентом США.

После ночной атаки России по Украине в ночь на 31 июля президент США Дональд Трамп вряд ли будет ждать до 8 августа, чтобы ввести санкции против Москвы.

Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. "То, что произошло сегодня, в очередной раз свидетельствует, что мы имеем дело с дикими варварами. А на варварство надо реагировать сильно и жестко. Я думаю, что сейчас в США начинается новый рабочий день. Думаю, Трампу сделают доклады о последних преступлениях, которые совершил путинский режим в Украине, в частности в Киеве. Я думаю, что терпение у Трампа может лопнуть даже сегодня", - сказал он.

Экс-министр отметил, что, возможно, он и ускоряет события, однако Трамп вряд ли будет терпеть откровенное и публичное унижение от Путина:

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"Я думаю, что сейчас должны произойти две вещи. Первая - очень жесткие экономические санкции. И очень ускоренная военная помощь Украине. Эти два компонента ко всем остальным и будут иметь ключевое значение для того, чтобы ситуация на поле боя и внутри России изменилась в нашу пользу".

Санкции США против России

Напомним, американский лидер сократил "дедлайн", предоставленный Российской Федерации на заключение мирного соглашения, до 10 дней.

Представитель Соединенных Штатов Америки в Совете Безопасности ООН сообщил, что страны должны достичь согласия до 8 августа, иначе, как обещал Трамп, Вашинтон применит серьезные санкции.

В то же время он отметил, что Америка готова принять "дополнительные меры" для обеспечения мира. Он не уточнил, о чем именно идет речь.

Тем временем в Киеве продолжают разбирать завалы после российской атаки. По словам главы городской военной администрации Тимура Ткаченко, пока известно о 13 погибших в столице, еще 135 человек получили ранения.

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