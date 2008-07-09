Тимошенко просит Ющенко узнать, кто производит кур в его Секретариате

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО просит Президента Виктора ЮЩЕНКО поговорить о ценах на курятину со своими сотрудниками, которые, по ее убеждению, имеют отношение к повышению цен на этот продукт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции.

Она подчеркнула, что ей не удалось договориться «с производителями курятины в Секретариате Президента» о снижении цен на курятину.

«Я обращаюсь сегодня (к Президенту - УНИАН), поскольку Президента беспокоит ситуация с инфляцией, - я вижу, что он делает заявления об этом, - изучить статистику и посмотреть, кто в стране тянет практически цены на курятину вверх, и поговорить со своими сотрудниками, и сказать им, что не надо в стране искусственно повышать цены», - заявила премьер-министр.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что если бы не рост цен на курятину, то инфляция в стране в июне была бы нулевой или даже могла бы быть дефляция.

«Мы бы и 0,8% не имели, а имели бы нулевую инфляцию сегодня, а может, и дефляцию, если бы не один производитель курятины, который уже 6 месяцев портит всю картину по инфляции в стране», - отметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что большинство украинцев потребляют диетическое куриное мясо, и когда необоснованно на него поднимается цена, то это влечет повышение цены и на другое мясо.

Как сообщалось, сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обвинила руководителя Государственного управления делами Игоря ТАРАСЮКА в продолжающемся росте цены на мясо птицы.