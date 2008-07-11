Тимошенко думает, что ее поймет даже экономист со школьным образованием

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО прогнозирует в июле продолжение дефляционных процессов и выход на нулевой уровень инфляции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня с парламентской трибуны.

“Инфляция по продуктам питания, если сравнить с другими странами, в июне в Казахстане составила 1,8%, в Беларуси – 1,2%, в России – 1,1%, в Украине – 0,6%. Практически в два раза меньше, чем в Беларуси. Сегодня инфляция продуктов питания – это катастрофа мира. Мировые организации объявили не просто сигнал “SOS”, а специальные программы по борьбе с голодом в мире, а мы, как страна и как правительство, справились с этим явлением, и в следующем месяце будем иметь либо дефляцию, либо нуль”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что тенденцию высокого инфляционного уровня, заложенного предыдущим правительством в прошлом году, невозможно быстро переломить. “Если инфляция запускается в стране мощно, то потом ее нужно преодолевать годами, потому что идет полное разбалансирование организма экономики. Это знает даже тот экономист, который получил начальное образование в школе”, - объяснила она.