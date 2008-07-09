Тимошенко рассказала, как Черновецкий "три шкуры с киевлян дерет"

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО рекомендует пяти областям, в которых в июне зарегистрированы наихудшие показатели инфляции, создать антиинфляционные штабы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Пять наихудших областей – Полтавская, Киевская, Луганская, Хмельницкая области и город Киев. Я обращаюсь и к главам областных госадминистраций, обращаюсь и к мэрам городов срочно создать антиинфляционные штабы и срочно начать профессиональную работу так, как это сделано в Сумской, Одесской, Закарпатской, Черновицкой и Николаевской областях и Автономной Республике Крым», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр также призвала руководителей региональных властей «не идти на поводу у политических интриг, не заниматься раздуванием инфляционных процессов вместо того, чтобы их приостанавливать, имея инструменты в руках».

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, наиболее существенный вклад в снижение инфляционных процессов внесли Сумская, Одесская, Закарпатская, Черновицкая, Николаевская области, а также АРК. Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что еще двенадцать областей, в частности Кировоградская, Тернопольская, Севастопольская, Херсонская и Днепропетровская, также показали дефляционные процессы.

При этом глава правительства обратила особое внимание на ситуацию в Киеве. По ее словам, столица Украины является «лидером всех инфляционных процессов, потому что господин ЧЕРНОВЕЦКИЙ сам и владеет теми предприятиями, которые производят и хлеб, и другие продукты питания, которые и создают эту инфляцию».

«К сожалению, во время выборов (мэра г. Киева – УНИАН) была показуха, а после выборов три шкуры с киевлян сдирает. Я хочу, чтобы киевляне, которые отдали свои голоса за этого уникального мэра, обратили внимание, что после выборов о них забыли, и сегодня в Киеве наибольшая искусственно, абсолютно экономически необоснованная инфляция», - пояснила Ю.ТИМОШЕНКО.