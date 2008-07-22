Тимошенко прогнозирует, что в июле будет дефляция

По итогам двух декад июля инфляция отмечена в двух областях Украины, в остальных областях - дефляция.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на заседании Совета инвесторов при Кабинете министров Украины.

«За первые две декады (июля - УНИАН), кроме двух областей, все области Украины дали достаточно существенную дефляцию… Цифра достаточно оптимистичная», - отметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что эта информация дает основание говорить, что в июле будет отмечена дефляция.

Как сообщалось, 16 июля Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что по результатам первой декады июля в большинстве областей Украины отмечена дефляция.

«Кроме двух областей, все области имеют очень существенную дефляцию… И Госкомстат, и Госкомцен полностью сошлись на этой позиции, и это свидетельствует о том, что мы дальше продолжаем вести эффективную политику в борьбе с инфляционными процессами», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. В Украине в июне к маю 2008 года рост инфляции составил 0,8%, в июне т.г. к июню 2007 года - 29,3%.

По данным Госкомстата, с начала текущего года (за январь-июнь 2008 года (к декабрю 2007 года)) рост потребительских цен составил 15,5%. Индекс потребительских цен за январь-июнь 2008 года по сравнению с соответствующим периодом 2007 года увеличился на 26,4%.

Кабинет министров Украины постановлением от 5 июля 2008 года №602 опять изменил прогнозные макропоказатели на 2008 год. В частности, правительство изменило прогноз номинального ВВП с 956,8 млрд. грн. на 959,2 млрд. грн., прогнозный показатель инфляции ухудшен с 15,3% на 15,9%.

Всемирный банк (ВБ) увеличил прогноз роста ВВП Украины по итогам 2008 года с 5,5 до 6%, а также ухудшил прогноз инфляции с 17,2 до 21,5%.

Инфляция по итогам 2007 года (декабрь к декабрю) составила 16,6%, в 2006 году - 11,6%, в 2005 году - 10,3%.