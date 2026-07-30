Рекордная засуха превращает Дунай в ручеек, лайнеры с туристами застревают на мелях

Побиты многолетние минимумы уровня воды в Дунае.

Рекордная засуха в Центральной Европе привела к историческому обмелению Дуная – крупнейшей реки континента. Низкий уровень воды все сильнее сказывается на работе транспорта, туризме, промышленности и энергетике этой части Европы, пишет Associated Press.

Как говорится в публикации, Дунай, протекающий по территории десяти стран – от юго-запада Германии до Чёрного моря, – во многих местах достиг беспрецедентно низкого уровня. Из-за этого из-под воды появились скалы, песчаные отмели и даже затонувшие корабли, которые раньше почти никогда не были видны.

Наихудшая ситуация зафиксирована в столице Венгрии. В Будапеште утром в среду уровень воды составлял всего 23 сантиметра, что значительно ниже предыдущего исторического минимума в 33 сантиметра, зафиксированного в 2018 году. По прогнозам, в ближайшие дни уровень воды продолжит снижаться, ведь существенных осадков не ожидается, а температура воздуха может превысить 38 градусов.

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Мелководье уже существенно повлияло на судоходство. Венгерское Министерство транспорта сообщило, что круизные лайнеры больше не могут пришвартовываться в центре Будапешта, а грузовые перевозки по реке почти полностью остановились.

В Болгарии полиция во вторник эвакуировала 186 туристов из круизного лайнера, севшего на мель вблизи портового города Видин. Отмечается, что у пассажиров судна "Викинг Уллур" закончились еда и вода после того, как судно не смогло добраться до порта и пополнить запасы. 52 члена экипажа судна, вероятно, будут вынуждены оставаться на борту в течение длительного периода, ожидая, когда уровень воды поднимется.

Фотограф Габор Кертес, запечатлевший необычное состояние реки у моста Маргит в Будапеште, рассказал, что масштабы изменений поражают.

"Голые скалы, сухие песчаные отмели вокруг опор моста... всё это шокирует, когда видишь, каким всё было раньше и каким стало сейчас. К чему это приведет, что будет дальше? Мы этого пока не знаем, но это, вероятно, является следствием изменения климата", – рассказывает Кертес.

Как отмечает Associated Press, низкий уровень воды уже сказался и на работе атомной энергетики. В Румынии из-за недостаточного стока Дуная власти из соображений безопасности остановили один из реакторов АЭС "Чернаводе" и предупредили о дальнейшем сокращении работы станции. В Венгрии аналогичные меры начала принимать АЭС "Пакш", которая обеспечивает почти половину производства электроэнергии в стране.

В то же время отступ воды обнажает не только исторические артефакты, но и опасности. На прошлой неделе возле моста Маргит в Будапеште обнаружили авиабомбу времен Второй мировой войны, после чего переправу временно закрыли.

Но есть и те, кто выиграл от обмеления главной реки Европы. Охотник за сокровищами Жолт Хорват, который ищет металлические предметы с помощью мощного магнита, признал, что "такое малое количество воды в Дунае – это благословение для такого рода деятельности, но во всём остальном это проклятие".

Проблемы климата

Как писал УНИАН, Средиземное море стремительно меняется из-за потепления воды, вызванного изменением климата. Это уже привело к массовому сокращению биоразнообразия, в частности к исчезновению мидий в Адриатическом море и проблемам для рыбаков на Кипре.

Также мы сообщали, что нынешнее явление Эль-Ниньо может стать самым сильным за последние 150 лет и вместе с глобальным потеплением сделать 2027 год самым жарким в истории наблюдений. По оценкам моделей, средняя глобальная температура может повыситься на 1,7 °C по сравнению с доиндустриальным периодом, что приведет к волнам жары, засухам, наводнениям и пожарам.

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