В Румынии армия взорвет скалу, чтобы спасти АЭС из-за засухи на Дунае

В операции задействовано более 100 военнослужащих.

Румынская армия готовится взорвать скалу, расположенную на реке Дунай, чтобы сохранить в рабочем состоянии один из реакторов АЭС. Об этом сообщает Digi24.

Отмечается, что военные уже провели два взрыва. По словам заместителя командующего Военно-морскими силами Румынии Марселя Некулае, ожидалось, что этого будет достаточно. Однако на практике скала оказалась более прочной. Поэтому власти планируют продолжить эту операцию, используя больше взрывчатки.

Всего к операции привлечено более 100 военных. Боевые водолазы уже провели ряд испытаний. Уже в понедельник планируется провести три контролируемые детонации, каждая из которых будет использовать мощный заряд, чтобы перенаправить поток рукава Бала в рукав Старого Дуная.

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Что этому предшествовало

Напомним, на фоне сильной засухи в Европе на Дунае зафиксировано историческое обмеление. Это уже повлияло на транспорт, туризм, промышленность и энергетику ряда европейских стран.

В частности, в Венгрии на фоне обмеления Дуная сообщают о возможных проблемах в работе единственной в стране АЭС. Премьер страны Петер Мадьяр заявлял, что следующие пять дней могут стать критическими для энергосистемы страны.

В то же время заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко отмечал, что эти события вряд ли повлияют на Украину. В частности, из-за того, что в настоящее время Киев импортирует минимальное количество электроэнергии именно из Венгрии. А благодаря росту количества солнечных электростанций Украина вообще может покрыть весь дефицит.

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