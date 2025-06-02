Несмотря на заявленный курс на отказ от российского газа, блок увеличил его закупку по сравнению с 2024 годом.

Россия в мае увеличила экспорт газа в страны ЕС на 10% через газопровод "Турецкий поток", сообщает Reuters.

Журналисты напоминают, что после прекращения транзита российского "голубого топлива" через Украину Турция является единственным транзитным маршрутом в Европу для РФ.

Расчеты на основе данных европейской газотранспортной группы Entsog показали, что экспорт российского газа через газопровод "Турецкий поток" вырос до 46 млн кубометров в сутки в мае с 41,7 млн кубометров в сутки в апреле.

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В то же время объем прокачки голубого топлива не дотянул до мая 2024 года, составив 47,2 млн кубометров в сутки.

В целом, в январе-мае 2025 года экспорт российского газа через "Турецкий поток" составил около 7,2 млрд кубометров по сравнению с 6,6 млрд кубометров за аналогичный период прошлого года.

Российский газовый монополист, который не публикует собственную ежемесячную статистику с начала 2023 года, не ответил на запрос о комментариях журналистов Reuters.

По данным "Газпрома" и подсчетам журналистов, в 2022 году Россия экспортировала в Европу около 63,8 млрд кубометров газа по разным маршрутам. В 2024 году этот показатель упал на 55,6%, до 28,3 млрд кубометров, но в 2024 году увеличился до около 32 млрд кубометров.

Для сравнения, в 2018-2019 годах экспорт российского газа в Европу составлял от 175 до 180 млрд кубометров.

Санкции ЕС против РФ - последние новости

Еврокомиссия представила план отказа от российского газа. Для начала, предлагается, запретить покупать газ по спотовым контрактам, на которые приходится треть российского импорта. Долгосрочные соглашения будут постепенно отменены до конца 2027 года.

В то же время, еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен констатирует, что в течение 2024 года ЕС заплатил за российские энергоносители 23 миллиарда евро, несмотря на значительное сокращение их потребления, что превышает размер помощи, которую получила от блока Украина.

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