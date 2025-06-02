Мужчинам предлагается давать 45 дней на оформление военного билета и постановку на учет.

Военнообязанных, которые работают на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, смогут бронировать, если у них нет военного билета, или они не состоят на воинском учете. Соответствующую законодательную инициативу зарегистрировали в Верховной Раде.

Действующие правила бронирования предусматривают, что предприятия не могут забронировать военнообязанных, которые пригодны к службе в армии, если у них нет военного билета или они не стали на воинский учет. Авторы предлагают предоставить таким военнообязанным дополнительное время на оформление военного билета и постановки на воинский учет.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 25 закона "О мобилизации и мобилизационной подготовке" и установить, что: "Бронированию подлежат военнообязанные работники предприятий, учреждений и организаций, которые в установленном Кабинетом Министров Украины порядке определены критически важными для функционирования экономики в особый период, в сфере оборонно-промышленного комплекса, у которых отсутствует или оформлен ненадлежащим образом военно-учетный документ".

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Предлагается предоставить военнообязанным 45 дней на оформление военного билета и постановки на воинский учет.

Вместе с тем, не смогут забронировать без военного билета тех мужчин, которые находятся в розыске за уклонение от мобилизации.

Как отмечается в пояснительной записке, во время уточнения данных военнообязанные работники предприятий ОПК получают повестки и, соответственно, их забирают в армию, а "производство украинского оружия невозможно осуществить ограниченным кругом специалистов предприятий, учреждений и организаций, выполняющих работы по разработке, изготовлению, ремонту, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов, их составляющих и других изделий военного назначения".

Бронирование от мобилизации - последние новости

Военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько напомнил, что забронировать в июне смогут военнообязанных, которые имеют отсрочку, однако нужно иметь актуальные военно-учетные документы и не находиться в розыске.

Со своей стороны премьер-министр Денис Шмыгаль уверяет, что в ближайшее время существенных изменений в критериях и подходах к бронированию не будет.

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