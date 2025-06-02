Корейский бренд близок к тому, чтобы заключить большую сделку с ИИ-поисковиком Perplexity.

Samsung близка к тому, чтобы заключить большую сделку с ИИ-поисковиком Perplexity, пишет Bloomberg. Если все сложится, то приложение сервиса будет предустановлена на телефонах компании. Кроме того, в фирменном браузере от Samsung появятся ИИ-функции.

Сделка уже близка к завершению – после этого корейская компания станет одним из крупнейших инвесторов Perplexity. Результаты мы увидим уже совсем скоро – интеграцию должны представить публике в линейке Galaxy S26, которая ожидается в январе 2026 года.

Также известно, что Samsung и Perplexity обсуждают создание новой операционной системы с ИИ и приложения с ИИ-агентами, которое объединит возможности Perplexity с другими ассистентами.

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Такое решение может помочь Samsung избавиться от зависимости от Google и ее Gemini, который сейчас установлен по умолчанию в Galaxy S25, говорится в публикации Bloomberg. Вероятно, пользователи Galaxy S26 смогут выбирать ИИ по умолчанию между Gemini и Perplexity.

Интересно, что в прошлом месяце были разговоры о том, что Apple обсуждает внедрение Perplexity в качестве поисковика в Safari. Как на это повлияет сделка с Samsung – пока что неизвестно.

Напомним, накануне Google официально признали компанией, нарушившей антимонопольное законодательство США. IT гигант проиграл затяжной судебный процесс, в котором Минюст обвинял его в монополии на рынке онлайн-поисковиков.

Сейчас дело находится на стадии обсуждения наказания, один из возможных исходов – отделить браузер Chrome от компании. Создатели ChatGPT могут купить Chrome, если правительство США обяжет Google продать его.

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