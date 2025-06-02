Журналист нарвался на резкую критику в сети.

Украинский журналист Дмитрий Гордон опубликовал архивное фото, на котором он запечатлен на Красной площади в Москве, и нарвался на резкую критику подписчиков.

"1994 год, центр тогда еще не фашистской Москвы. Вид на Кремль, Красная площадь, модный красный пиджак", - подписал он снимок в Instagram.

Многие пользователи в комментариях под фото возмутились тем, что Гордон назвал Москву "не фашистской":

Видео дня

"А когда это Москва была не фашистской?", "Москва когда-то была не фашисткой? Что вы несете, Дмитрий?", "В смысле не фашистской? Можно подумать, советская Москва и ее последователи когда-то были демократическими", "Она всегда была фашистской", "А кто начал Вторую Мировую? Разве не фашисты-московиты?", "Москва всегда была к нам фашистской, просто это знали только избранные, а все остальные были зомбированы", "То есть, когда они стирали с лица земли Чечню, то фашистами не были?", "Москва всегда была фашистской, собственно, как и все россияне, просто по разному фашизм этот назывался. А Красная площадь - это обитель зла и боли".

Напомним, ранее Гордон показал архивные фото с Аллой Пугачевой в день ее 76-летия. На снимках они позируют в ресторане за столом.

Вас также могут заинтересовать новости: