Для многих туристов гарантированное получение солнечного света является одним из главных требований при бронировании отпуска за границей.

Для многих отпуск - это возможность расслабиться и отдохнуть, но выбор места для отдыха может стать стрессовым опытом, и человек может оказаться в шоке от путешествия.

Как пишет Daily Express, в Европе нет недостатка в потрясающих пляжах. Но один из них был назван лучшим в мире благодаря своей чистейшей воде и нетронутой красоте.

Отмечается, что для многих туристов гарантированное получение солнечного света является одним из главных требований при бронировании отпуска за границей. Если учесть среднюю температуру в высокий и низкий сезоны, а также количество солнечных часов в день, один турецкий пляж оказался самым солнечным и теплым в Европе.

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"Если вы хотите понежиться под непрерывным солнцем, пляж Олюдениз в Фетхие получает в среднем 10 часов и 26 минут солнечного света в день. Температура по-прежнему достигает приятных 19°с ноября по апрель, а в пиковый сезон достигает 32°", - сказано в статье.

Интересно, что пляж славится своей потрясающей голубой лагуной, которая является частью национального парка Олюдениз. Хотя вход в парк платный, полоска галечного берега на краю пляжа бесплатна для посетителей.

Туристам обеспечен мирный отдых в окружении потрясающих горных пейзажей, а также множество возможностей для искателей приключений, с большим количеством досок для серфинга, которые можно взять напрокат, и даже возможностью заняться парапланеризмом.

Говоря о пляже, один пользователь Tripadvisor сказал:

"Вероятно, лучший пляж, который я посетил в Турции на данном этапе. В большинстве мест вода глубокая, в платной части - мелкая, но в каждой части цвета захватывающие".

Важно, что вдоль платной части пляжа посетителям доступны душевые, туалеты и кафе, а шезлонги и зонтики доступны по довольно низким ценам.

Новости туризма

Небольшой город в глубинке Кампании, южном регионе Италии, Беневенто является одной из тех скрытых жемчужин, которые могут похвастаться богатой историей и наследием.

Однако сюда не стекаются туристы со всех усюд. Город является продолжением Беневентума, римского поселения, которое было основано самим Диомедом после легендарной Троянской войны.

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