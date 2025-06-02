Встреча проходит в присутствии турецкой стороны.

Второй раунд переговоров между делегациями Украины и Российской Федерации начался в турецком Стамбуле. Об этом сообщил МИД Украины в Telegram.

"В Стамбуле началась встреча делегаций Украины и России в присутствии турецкой стороны", - говорится в сообщении.

Как известно, делегацию Украины возглавляет министр обороны Рустем Умеров, а российскую сторону - помощник президента РФ Владимир Мединский.

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Встреча началась с произнесения вступительного слова министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Как сказал Фидан, "сегодня на этой встрече будем оценивать перспективы и взгляды относительно перемирия обеих сторон, а также будем обсуждать вопросы гуманитарных инициатив, и подготовку к возможной встрече лидеров".

Глава МИД Турции добавил, что регулярные встречи между делегациями Украины и России являются очень ценными с точки зрения достижения доверия между двумя сторонами.

"Чем чаще мы будем обсуждать эти вопросы, тем ближе станут позиции. Верю, что эта встреча пройдет как можно более эффективной и как можно скорее мы достигнем конкретных целей на пути к перемирию", - сказал Фидан.

Также он считает очень важной поддержку Соединенными Штатами этих процессов, а решимость президента США Дональда Трампа "открывает новое окно возможностей".

"Самое важное - достичь устойчивого мира. И таким образом, вопросы безопасности продовольствия, логистики могут решиться", - добавил Фидан.

По его словам, Турция готова прилагать посреднические усилия.

Он убежден, что переговоры между делегациями Украины и РФ будут определяющими для будущего региона и мира.

Зеленский рассказал, как нужно наказать РФ в случае провала переговоров

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что если Россия отвергнет первоначальную повестку дня, которая предусматривает прекращение огня, освобождение заложников и возвращение в Украину похищенных детей, - тогда надо вводить против России болезненные санкции со стороны Евросоюза и США.

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