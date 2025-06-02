Некоторые продукты, которые обычно считаются высокоуглеводными, также богаты белком.

Нет сомнений в том, что яйца являются прекрасным источником белка. Но если нужно больше источников белка, то есть другие варианты.

"Некоторые продукты, которые традиционно считаются высокоуглеводными, содержат удивительное количество белка", - цитирует диетолога Джостена Фиша издание Eating Well.

Для здоровья сердца стоит включать в рацион разнообразные белки. Одно из исследований, в котором приняли участие более 12 000 человек, показало, что у людей, которые еженедельно включали в свой рацион не менее четырех видов белка, таких как яйца, мясо, цельные злаки и бобовые, риск развития гипертонии был на 26% ниже по сравнению с теми, кто получал меньше разнообразных продуктов.

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Для оптимального здоровья и поддержания мышечной массы Фиш рекомендует употреблять 20-30 граммам белка за один прием пищи и 15 граммам белка за один перекус. В этом помогут постное мясо, птица, греческий йогурт, рыба, морепродукты и яйца, а также растительные продукты.

Фасоль

Всего 1 чашка вареной черной фасоли содержит 15 граммов белка, а также 15 граммов клетчатки. В то время как в одном яйце содержится 6 граммов белка. Кроме того, фасоль содержит минералы, как кальций, фолат и калий.

Чечевица

Как и фасоль, чечевица относится к семейству бобовых, и она очень питательна. Всего 1 чашка вареной чечевицы содержит почти 18 граммов белка. Чечевица бывает зеленая, коричневая, черная, красная и желтая и каждый вид имеет свой вкус и текстуру.

Нут

Хотя нут также относится к категории бобовых, он настолько универсален, что заслуживает отдельного упоминания. Одна чашка вареного нута содержит почти 15 граммов белка и 13 граммов клетчатки. Нут также является хорошим источником холина - питательного вещества, важного для метаболизма и здоровья сердца.

Киноа

Если вы любите есть рис, но хотите получить больше белка, попробуйте киноа. Это зерно содержит 8 граммов белка и 5 граммов клетчатки в 1 чашке готовой порции. Киноа - один из немногих растительных источников полноценного белка. Кроме того, это хороший источник железа.

Фарро

Фарро - это древнее зерно пшеницы. На четверть чашки сухой фарро приходится 6 граммов белка, что соответствует примерно ½ чашки вареной. Многие люди описывают вкус фарро как ореховый, и у него притяная текстура.

Паста из цельной пшеницы

Хотя макароны традиционно не считаются пищей, богатой белком, но пасту из цельной пшеницы стоит включить в свой рацион. 1 чашка сваренных спагетти из цельной пшеницы содержит 7 граммов белка. Такие макароны имеют более ореховый вкус, чем рафинированные макароны из белой муки.

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